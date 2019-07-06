中職／郭台銘協調　劉玠廷證實見買家：再給我們點時間

▲Lamigo桃猿領隊劉玠廷。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿啟動轉賣程序，國民黨內總統參選人郭台銘關心此事，6日到桃園球場看球，賽前透露居中協調為桃猿找買家的最新狀況。桃猿領隊劉玠廷證實，日前確實已與郭台銘介紹的買家會面，但目前沒有太多進度，他說：「請再給我們桃猿隊一點時間，整理最近收到的相關資訊。」

桃猿3日對外宣布轉賣，郭台銘證實，有居中協調找尋合適買家，昨天在高雄舉辦座談會，桃猿高層也南下會面。郭台銘指出，郭台銘說：「本來是想說今天會簽約，但媒體推波助瀾下，老闆覺得惜售，說不定會賣到更好的價錢。」買家名單是否有鴻海或是夏普，他則表示：「現在還沒成交，什麼都不能透露，也不會建議他們一定要買下來，目前有好幾家在競標，期待他們賣更好。」

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對於郭台銘的說法，劉玠廷說：「我們的確有與郭台銘董事長推薦的買主會面，雙方彼此介紹後，也讓對方熟悉一下棒球環境，但這事情是星期三第一次對外宣布，請再給我們一點時間整理。」

劉玠廷表示，挑選買家優先考慮是桃猿球迷以及桃園市民和全體隊職員的將來規劃與考量，必須審慎思考，「很感謝郭台銘董事長的關心，並在居中牽線。」

桃猿3日宣布轉賣，劉玠廷相當感謝各界好友的關心，他說：「宣布隔天立刻收到大家的關心，很感謝蔡英文總統、鄭文燦市長第一時間力挺，以及吳志揚會長的支持，這事情剛剛發生，我們都還在收集資訊的階段，請再給我們一點時間。」