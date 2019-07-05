「高校大物」吳彥澍重磅加入輔大　航源踢AFC成年輕球員首選

▲吳彥澍加入輔大。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

今年剛帶領花蓮高中奪下HFL隊史首冠的吳彥澍，跳級入選U23和國家隊後，表現驚人被封為是高校大物，已經畢業的他最終選擇就讀輔仁大學，為的就是能夠接軌航源，「未來能夠有機會也挑戰亞足聯盃（AFC）。」並一同參與球隊的迎新送舊餐會。

輔大航源提供國內高中生一個國際賽事的舞台，今年進入輔大的大一新生共有6位，3位來自清水高中、2位來自花蓮高中，還有1位來自來義高中，都是高中層級的優秀選手，其中受關注的就是吳彥澍。

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▼輔大足球隊大一新生。

現年19歲的吳彥澍在2018年印度英雄盃被選入國腳後，並首次出賽，更曾入選印尼雅加達亞運U23陣容，以及在U19足球錦標賽對上阿拉伯聯合大公國一役中，一記世界波破門，即便最終中華隊仍以1比8輸球，但吳彥澍的精彩表現也讓人驚艷。

在今年HFL決賽花蓮高中對上北門高中，雙方2比2平手，下半場第80分鐘花中自由球機會，林書雲漂亮假動作，讓吳彥澍起腳攻門越過人牆進球，最終花中就以3比2氣走四屆冠軍北門，奪下隊史首冠。

從花中畢業之後，吳彥澍選擇加入輔仁大學，「我台體和輔大都有報名，兩間學校都有上，後來選擇輔大，是因為輔大是綜合大學，台體比較是單純的體育環境，輔大的話未來如果不踢球或是有其他規劃，能夠有第二專長，還有就是這邊的環境很好。」

▼輔大大一升大二的男女足球員 。

吳彥澍說，「在輔大也有幾個學長在這邊，像是方立芃、周宇杰、江有成幾個學長，花中畢業的學長多去北體比較多，當初選大學的時候，有稍微問一下學長們，他們說這邊還不錯，也滿希望我可以過來的。」

而輔大還有更吸引吳彥澍的就是航源的緣故，航源是台灣第一支取得亞足聯認證的球隊，並且連續兩年參與亞足聯盃的賽事，他認為是最吸引人之處，「現在就先就讀輔大，接下來就是能夠加入航源，希望也可以踢亞足聯盃的比賽。」

吳彥澍三天前已經跟大家一起練球，「教練希望我能夠提早熟悉這個環境，高中和大學的訓練熟悉度很不一樣。」至於「高校大物」的稱號，「一開始很開心，後來又覺得很不好意思，目前大專盃或是其他比賽還沒想太多目標，我才大一，不過最大的希望就是可以旅外。」

▼航源連兩年參與亞足聯盃 。