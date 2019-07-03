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中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

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▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,劉保佑。（圖／記者李毓康攝）

▲劉保佑。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中職季中選秀剛落幕，Lamigo桃猿每年都在虧損，經營無法突破困境，將就此退出職棒。球團老闆劉保佑3月初在總統蔡英文召見時曾說，站在企業經營角度，沒有人想經營賠錢事業，桃猿隊16年來賠了16億，賠到脫褲。

中職相隔10年再度有5隊的規模，但Lamigo母企業La new集團卻不想玩了，據了解，球團近3年票房停滯後，萌生轉手想法，選秀之前，球隊多次開會討論，最終拍板定案。球團今天召集全隊忍痛宣布，將轉賣球隊。

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Lamigo母企業La new集團董事長劉保佑2003年末在時任高雄縣長楊秋興牽線下認養澄清湖棒球場，也跳出來接手職棒第一金剛隊，改名La New高熊隊，2004年更名La New熊隊，2011主場遷移至桃園國際棒球場，正式更名為「Lamigo桃猿」，近5年奪4冠，開創桃猿王朝。

劉保佑接手後，積極學習美、日職棒球團經營方式，大手筆投資改造。包括提供球員舒適的住宿、飲食、提高薪資簽複數年合約、更新維護球場設施、建立完善的二軍制度，並首開落實主場制度之先。

▲▼Lamigo桃猿上半季封王,總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）

桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）

2012年劉保佑之子、年僅33歲的劉玠廷接任領隊，為桃猿球團帶來全新風貌，他以過往不同的商業思維經營球隊，同時將國外所觀察到的經驗帶回國內，讓球隊走出獨特模式，包括打造「全猿主場」，應援歌走電子風，每年都在想辦法改善主場設施，就是為了爭取球迷的認同，包括增設親子遊樂區、餐飲區、隱形護網等。

劉保佑過往曾多次喊出，希望大企業可以接手中職球隊，讓中職的環境更好，把市場做大，不過桃猿在2015年票房、戰績都開紅盤，隊史首度達成2連霸，整體票房收入約1.8億，讓他有不同想法，當時他曾說：「這樣的成績我很滿意，不會想放掉這支球隊。」

但桃猿去年二度達成隊史二連霸，票房遇到瓶頸，中職平均每場人數為5457人，主場平均人數7445人，比2017年的7596還要少，觀眾人數下滑將近2%，未能達成季初設定的7800人目標，今年票房呈現停滯，甚至略微下滑。

▲▼Lamigo桃猿上半季封王,領隊劉玠廷。（圖／記者季相儒攝）

桃猿隊劉玠廷。（圖／記者季相儒攝）

今年初，劉保佑在總統蔡英文召見時曾說，桃猿隊經營16年賠了16億，，感嘆經營職棒相當艱辛，尤其桃猿屬中小企業，「我們連3年球迷人數停滯，收益沒有增加，但現在選手薪水是我剛接手的3倍，我們跟其他3隊大公司不同，經營職棒真的很辛苦。」

對於味全龍重回職棒，劉保佑當時也說是好事，但提到第6隊，他並不看好：「沒有企業願意經營賠錢的事業，因為經營職棒是不賺錢的，到現在都還在賠錢，是賠到脫褲子。」

關鍵字： 桃猿轉賣Lamigo桃猿轉賣劉保佑
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