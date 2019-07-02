中職／別因後段輪次否定自己　朱育賢苦練成怪物打者

▲朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／專訪

Lamigo桃猿強打朱育賢上半季繳出驚人數據，成為總教練洪一中眼中的怪物打者。自2015年通過新人測試投入選秀，受到桃猿青睞，朱育賢成了「第7輪」奇蹟，他鼓勵後輩，別因為後段選秀進來而否定自己，雖然輸在起跑點，但過程持續不斷努力，也有可能贏在終點，成為最後的贏家。

朱育賢棒球起步晚，國中才接觸棒球，不過當時身高已長到180公分，先天條件優於他人，高中時期展現長打火力，大學進入文化大學，在王柏融加入之前，是隊上第4棒重砲手，還曾在新竹球場把球直接扛出場外，但整體成績並沒特別突出，當時畢業後決定先到國訓服役，而這一年也成了關鍵。

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回想國訓這一年，朱育賢的打擊有所突破，產生挑戰職棒的想法，但他心裡產生質疑自己的聲音，「畢竟大學成績沒有特別突出耀眼，對自己有所否定，不知道到底能不能踏進這職場；如果決定了，這可能是最後一條路了。」

在猶疑不定時，當時還是女友的朱太太推了他一把，要他「勇敢一點」，別因為沒有嘗試而後悔當初。與家人和另一半討論過後，朱育賢決定參加測試，他給自己設下兩年的時間，如果落選，再另謀出路，幸運的是，他在第一次的選秀就受到青睞。

▲國訓那一年，成了轉捩點。（圖／記者楊舒帆攝）

第7輪被桃猿選中，朱育賢第一年便繳出打擊率0.352、15轟、58打點的亮眼成績，隔年表現更上一層樓，整季112場出賽，敲出27轟，打擊率3成08，獲得3年複數約，今年複數約來到第2年，朱育賢上半季打出MVP級身價，以22轟改寫前時報鷹丹尼歐半季21轟紀錄，樹立「酒窩大砲」障礙，且6月狂敲11轟，同時刷新林智勝2009年4月最多轟紀錄，獲選單月MVP。

有別於過往，朱育賢認為今年開季至今最大的改變在於堅持，「前3年遇到狀況不好時，會一直想要調整、改變姿勢，教練（曾豪駒）叫我只要專注一個動作，但我沒辦法體會，想要作更多嘗試。」

過程不斷嘗試、改變，朱育賢發現最終還是回到最初，他才明白教練的意思，「繞了很大一段路才知道，其實不管怎麼改，最初才是自己最有信心的姿勢，今年也一直維持同樣的打擊方式，球季結束之後，再來檢視整季的狀況。」

▲朱育賢今年強調「堅持」。（圖／記者季相儒攝）

能有現在的表現，朱育賢是一點一滴努力而成，包括賽前、賽後多花時間特打，藉此記住好的感覺，比賽結束則堅持伸展放鬆，有時休兵日還會自己到球場跑步維持體能，他說：「主要是球場有水療池，自己放假時，會想說花一小時流個汗、泡個水，幫助身體恢復，有好的狀況，才能面對下一輪比賽。」

業餘時期到踏入職棒，朱育賢的太太扮演很重要的角色，在他低潮時給予鼓勵，去年，他一度因為狀況不好而懷疑自己，甚至產生負面想法，太太告訴他，「蹲得越低、跳得越高」，也是這句話，讓他一直能夠保持正面態度，「老婆跟我說，跌落越低時，反彈力量會更大，謝謝她總是鼓勵我。」朱育賢也不好意思地笑說，「有時狀況不好時，臉色可能沒這麼好看。」

打出超乎第7輪的表現，朱育賢成「砂礫中的珍珠」，他說：「其實我覺得自己算滿幸運的，後幾輪進來，自然受到關注不大，反而更能放膽想做的事，慢慢用自己的方式調整、適應環境；有些人可能會因為焦點放在身上，反而產生無形中的壓力、甚至大過自己的表現。」

朱育賢鼓勵後半段進來的學弟：「不管是第一指名或是最後指名，用什麼樣的心態面對自己很重要，進來之後，大家都是公平的，就看你怎麼掌握機會，我很替自己開心，因為我有掌握住機會，也很珍惜現在的一切；掌握機會真的很難，自己要去好好堅持。」

▲進來職棒後，朱育賢很珍惜現在的一切。（圖／記者林敬旻攝）