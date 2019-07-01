中職／岳政華對打擊有信心　期待與哥哥岳東華一起競爭

▲中職選秀會，岳政華成兄弟首輪指名。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟選秀前就決定補強野手，首輪指名穀保家商畢業的二刀流岳政華，在首輪受到青睞，岳政華坦言自己已有心理準備，但真正喊出名字的那一刻，心裡總算放鬆，而進職棒之後，他傾向以打擊為主，期待與哥哥一同競爭。

岳政華是投打二刀流，左投的投球能力與左打打擊能力都不錯，高三以野手為主，充分展現外野守備能力及打擊的一年，運動能力的評價也很高。去年入選U18亞青，今年再度當選國手，即將於8月底出征U18世界盃。

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能夠與哥哥同隊，岳政華透露，其實並沒想過：「哥哥在選秀之前有和我通過電話，要我順其自然，不要緊張，不管是誰選的，還是要拚。」他也期待未來以外野身份，與哥哥一同競爭。

談到自己的優勢，岳政華認為自己的打擊控制能力不錯，且守備範圍大又具腳程，他說：「經驗還有心理層面都要再加強。」

作為投打二刀流好手，岳政華目前對打擊較有信心，進來職棒後傾向以打者身份發展，「先前高二投球有點不舒服，傷後復出投球後，一直沒有找到想要的感覺，但在打擊方面，自己更有信心。」但他也說，不會因此放棄投球，「只是現階段沒有這麼有自信，不會輕易放棄。」