中職／高中3大物排前順位　劉基鴻當狀元或榜眼？

▲平鎮隊長劉基鴻。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

高中生仍是中職選秀的趨勢，劉基鴻、岳政華、徐若熙都是首輪大物，就看劉基鴻能否能叩關狀元郎。

味全龍加入後今年中職狀元人選引發熱烈討論，一開始鄭浩均是最佳人選，隨著他決定旅外加盟道奇之後，而改變方向可能選擇江國豪或林安可具有大專經驗的投手。

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不過接近選秀之際，高中生也成為味全龍的選項之一，而在球探評價中，高中最強打者劉基鴻已經是各隊囊中物，他具備的長打能力及穩定性都是青棒球員中的佼佼者。

▲岳政華。（圖／記者張克銘攝）

而岳政華雖然是二刀流，不過在高三這年因傷所苦，投球表現沒有高二來得好，卻是充分展現外野守備能力及打者的一年，運動能力的評價也很高，所以仍保有前順位的機會，可望成為劉基鴻之後的選擇。徐若熙具備球速優勢，約150公里速球的能力，未來性頗被看好，也是劉基鴻之後的選擇。

選秀依順序是味全龍、中信兄弟、富邦悍將、統一獅、Lamigo桃猿，然後味全龍再增加一順位，江國豪與林安可仍是有機會叩關首輪的大學生代表，就看哪一隊需要他們的戰力支援，味全龍觀察他們兩人的時間也很久，不過據傳江國豪可能有變數不會成為首選，二刀流實力兼具顏值的林安可則仍是狀元人選之一。

▲平鎮徐若熙。（圖／記者楊舒帆攝）