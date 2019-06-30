世界盃女足／瑞典逆轉德國挺進4強　攜手英荷拿奧運門票

▲世界盃女足，瑞典靠著布萊克史提紐斯(中)進球，逆轉德國奪勝進4強。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

世界盃女足8強賽最後一戰，瑞典靠著布萊克史提紐斯(Stina Blackstenius)下半場踢進關鍵一球，以2比1逆轉淘汰德國，史上第4次挺進4強，同時也攜手英格蘭、荷蘭拿下歐洲區的奧運門票。

8強賽先前已有英格蘭3比0退挪威、荷蘭2比0義大利、美國2比1法國晉級4強，最後一戰為瑞典碰上德國，兩軍過去曾在2016里約奧運決賽相遇，當時德國以2比1奪勝拿下史上首面奧運金牌，如今再度交手，德國在第16分鐘就率先進球取得1比0領先。

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但瑞典不甘示弱，第21分鐘回敬一球扳平，雙方以1比1平手進入下半場，瑞典在第47分鐘一次進攻中，隊友先是頭槌被撲出，接著布萊克史提紐斯門前補射進球，以2比1領先到最後奪勝，挺進4強將對上荷蘭，另一邊則是英格蘭將對上衛冕軍美國。

2020東京奧運女足共有12席，除去日本，其他11席中，目前巴西拿下2018美洲盃冠軍、紐西蘭拿下2018大洋洲冠軍都先後取得門票，而歐洲三席則在2019世界盃女足產生，包括英格蘭、荷蘭和瑞典，另外明年將舉辦非洲、中北美洲、亞洲的奧運資格賽以及非洲與南美洲的附加賽，產出最後6席。

▲瑞典2比1逆轉德國。