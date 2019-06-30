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台東豐里參與淡水盃足球錦標賽　小球員「寄宿」拓展視野

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▲2019淡水盃足球錦標賽開幕，台東豐里國小(紅)。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019淡水盃足球錦標賽，台東豐里國小(紅)首度參與。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／新北報導

今年台東豐里國小受邀首度參加2019淡水盃足球錦標賽，新市國小不少家長也提供小球員「寄宿」，豐里教練劉明川及校長蔡見明都相當樂見這樣的安排，「寄宿在這裡社經地位比較高一點的家長家裡，也能激勵球員，同時也學習待人處事，拓展球員的視野，也是我們這次參與最重要的價值。」

去年由台東豐里國小主辦的旭村盃邀請新市國小參賽，今年新市國小也邀請豐里來到淡水參賽，並安排寄宿家庭，禮拜五晚上就將球員接到家裡，劉明川隔天特別問過小朋友的感想，「反應蠻好的，小朋友就說他們家裡很大、玩具很多、很乾淨，跟我們鄉下的家裡很不一樣，也希望藉由這樣寄宿的交流，激勵孩子們好好踢球、好好讀書。」

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蔡見明也表示，對於來到淡水參賽也表示不是來拿冠軍，而是作客他鄉學習交流，「我們來這裡不只和其他球隊比賽，還要從寄宿家庭學習待人處事的方法，拓展自己的視野，這也是我們比較看重的附加價值。」

▲淡水盃足球錦標賽，台東豐里國小(紅)。（圖／記者顏如玉攝）

▲豐里國小(紅)從寄宿去學習待人處事。（圖／記者顏如玉攝）

豐里國小在60、70年代為足球重鎮，出去比賽都能摘冠回來，不過後來卻中斷了近20年，直到蔡見明擔任校長才重新創隊至今，「因為我有個足球夢，我喜歡看到孩子們在草地上踢球，也很希望孩子們能透過足球去學習別的東西，所以想以一個『墾荒者』的角色，去推動台東的足球發展。」

▲淡水盃足球錦標賽，台東豐里國小(紅)。（圖／記者顏如玉攝）

今年豐里也爭取到體育署經費，將原本的足球場重整，讓場地更平整、舒適，除了要能踢11人，也能給3個8人制場地踢，另外也加蓋一個室內的風雨球場，劉明川說，「我們非常歡迎各隊來到台東做移地訓練，目前台南、高雄、新竹都來過一個禮拜，效果都相當不錯。」

而為了傳承足球發展，豐里國小9年前利用日據時代的名稱「旭村」自發辦了比賽，邀請其他縣市球隊來參賽，蔡見明說，明年預計會邀請國外4隊參賽，包括越南、泰國、香港、大陸，日本則還在邀請中，另外20隊留給台灣包括台東保障2席，「希望讓喜歡踢球的小朋友，都來到我們學校，甚至將台東發展成為足球勝地。」

▲淡水盃足球錦標賽，台東豐里國小(紅)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 淡水盃足球錦標賽台東豐裡國小新市國小
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