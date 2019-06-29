淡水盃足球錦標賽配合新南向首邀越南　未來盼國際發展

▲2019淡水盃足球錦標賽開幕今年首部邀請越南河內。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／新北報導

2019年淡水盃足球錦標賽在29、30日於淡水商工盛大展開，今年除了大台北地區球隊以外，還邀請桃園、台中及台東的球隊參賽，另外配合新南向政策，也有越南河內球隊來交流，新市國小總教練張志全表示，未來希望能將比賽在推向國際化，邀請更多國家來到淡水切磋。

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▲2019淡水盃足球錦標賽開幕。（圖／記者顏如玉攝）

張志全透露，當初會有淡水盃足球錦標賽的誕生，是在一個飯局中，「那時候家長問我能不能自己辦比賽，給孩子更多比賽經驗，剛好我之前在台中也有很多辦比賽的經驗，我就覺得沒問題，不過需要各方協助。」

▲YAMAHA隊。（圖／記者顏如玉攝）



淡水盃足球錦標賽一開始由淡水新市國小和淡水獵豹俱樂部共同舉辦，後來越來越多企業支持，規模也漸漸擴大，至今已經辦了5年，從原本僅大台北地區球隊參賽，到現在邀請桃園中原、YAMAHA隊、台中協和、台東豐里參賽，「今年還有配合新南向政策，邀請越南河內的球隊來參賽。」

▲越南河內球隊HYS。（圖／記者顏如玉攝）



六年前來到淡水服務，張志全說當時新市國小第一任校長就非常支持足球，「他跟我說，來這裡不只教足球，應該讓足球運動深耕淡水，而後援會的家長們也希望足球在淡水能越來越蓬勃發展、讓更多人來淡水踢球，這幾年比賽能夠辦成，學校、家長們的力量很大。」

接下來淡水盃足球錦標賽的目標，將放在升格為國際賽，「今年利用新南向政策邀到越南，未來還希望邀請更多國家，所以未來比賽時間也可能會改到8月，因為國外都這時候在放暑假，6月很多國家還在學期中。」

▲台中協和(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東豐里國小(紅)。（圖／記者顏如玉攝）

▲淡水獵豹。（圖／記者顏如玉攝）