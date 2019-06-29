世界盃女足／法國吞敗地主再度無緣4強　史上僅美國例外

▲世界盃女足，地主法國不敵美國淘汰淚灑球場。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

挑戰世界盃女足衛冕的美國，29日面對地主法國，靠著隊長瑞比露(Megan Rapinoe)梅開二度，最終以2比1強勢進入4強，目前7屆比賽中，5屆比賽東道主都會在8強遭到淘汰，僅美國打破這魔咒，在1999、2003年主辦世界盃時分別拿下冠軍和季軍。

三屆世界冠軍美國在本屆世界盃從預賽就打得強勢，小組三戰全勝第一進入16強，靠著瑞比露2次點球射門成功以2比1擊敗西班牙，成為繼德國之後，史上第2支連續8屆世界盃都挺進8強的隊伍，另外美國更保持了國際賽14連勝的超狂紀錄，上一次輸球就是接下來的對手法國。

請繼續往下閱讀...

▲美國2比1淘汰法國。（取自YouTube）

帶著復仇的心，美國在8強面對法國，瑞比露在第5分鐘就在左路的自由球直接射門取得領先，下半場美國在第65分鐘瑞比露梅開二度奠定勝基，法國在第81分鐘扳回一球難挽回頹勢，最終以1比2吞敗，東道主淘汰。

世界盃女足從1991年起舉辦，至今8屆僅美國擔任地主時挺進4強，其他國家擔任東道主都在8強就出局。1991年中國主辦，在8強0比1輸給瑞典；1995年瑞典主辦，在8強PK輸中國；1999年美國主辦拿下冠軍；2003年美國再度主辦拿下季軍；2007年中國主辦，8強0比1輸給挪威；2011年德國主辦，8強延長賽0比1輸給日本；2015年加拿大主辦，8強1比2輸給英格蘭；再到本次法國主辦，8強1比2不敵美國，東道主在8強就淘汰似乎已成為常態。

▲美國隊長瑞比露。（圖／達志影像／美聯社）