世界盃女足／他X的奪冠才不去白宮　美國隊長嗆川普

▲瑞比露怒嗆川普，他X的不會去白宮。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

世界盃女足已經進行到了8強階段，在29日衛冕軍美國將要對戰地主法國，不過比賽還沒開打，美國隊長瑞比露(Megan Rapinoe)卻先跟美國總統川普(Donald Trump)嗆聲，一直以來只要是冠軍隊伍，都會受邀到白宮，不過因為川普上任後狂人作風，許多運動員都紛紛拒絕進白宮，瑞比露更直接嗆，「他X的才不要去！」

運動員在美國社會上有著極大影響力，不過力挺各種平權運動的女性運動員卻是少數。只是瑞比露身為一代女將，在球場統治力極強，在場外她也憑藉自身影響力，去參與各種活動，自從川普上任總統後，各種狂人的作風以及歧視言論，都讓許多運動員感到不滿，認為川普在分化美國，從NFC四分衛卡佩尼克(Colin Kaepernick)到NBA招牌詹姆斯(LeBron James)都挺身反川普。

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“I’m not going to the fucking White House.” - @mPinoe pic.twitter.com/sz1ADG2WdT — Eight by Eight (@8by8mag) 2019年6月25日

現在就連瑞比露也站出來跟川普嗆聲，在世界盃期間，瑞比露受訪時被問及若奪冠會不會去白宮，對此瑞比露嗆辣回應，「我才不會去那個他X的白宮」，直接爆粗口嗆聲，就可見她有多不滿川普，不過川普得知這消息後，也在推特上回應，「不論美國隊是輸還是贏，我現在就邀請他們到白宮，瑞比露不應該不尊重我們國家、白宮以及旗幟。」

瑞比露身為白人，卻致力於各項平權運動，他先前就坦言，「我未曾經歷警員過度武力、殘暴、種族歧視或看到家人的屍體在街上，但我不能讓這個國家的人在承受這種心痛的時候坐視不管。」

瑞比露直言的作風也為她贏得許多人的支持，而在本屆世界盃，她火辣的個性則展現在頭髮上，瑞比露染了一頭粉色的頭髮，想讓人不注意都難，不過在先前的16強賽，美國也是憑藉她2次的罰球才得以擊退西班牙，在場上與場下瑞比露都是真正的「美國隊長」，接下來美國將要對戰法國，雖然美國隊在國際賽已經14連勝，但他們上一次輸的隊伍就是法國，讓本戰更有可看性。

▲瑞比露(Megan Rapinoe)。（圖／達志影像／美聯社）