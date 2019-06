世界盃女足／他X的奪冠才不去白宮　美國隊長嗆川普

▲瑞比露怒嗆川普,他X的不會去白宮。(圖/路透社)



記者張曜麟/綜合報導

世界盃女足已經進行到了8強階段,在29日衛冕軍美國將要對戰地主法國,不過比賽還沒開打,美國隊長瑞比露(Megan Rapinoe)卻先跟美國總統川普(Donald Trump)嗆聲,一直以來只要是冠軍隊伍,都會受邀到白宮,不過因為川普上任後狂人作風,許多運動員都紛紛拒絕進白宮,瑞比露更直接嗆,「他X的才不要去!」

運動員在美國社會上有著極大影響力,不過力挺各種平權運動的女性運動員卻是少數。只是瑞比露身為一代女將,在球場統治力極強,在場外她也憑藉自身影響力,去參與各種活動,自從川普上任總統後,各種狂人的作風以及歧視言論,都讓許多運動員感到不滿,認為川普在分化美國,從NFC四分衛卡佩尼克(Colin Kaepernick)到NBA招牌詹姆斯(LeBron James)都挺身反川普。

“I’m not going to the fucking White House.” - @mPinoe pic.twitter.com/sz1ADG2WdT