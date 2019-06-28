運動雲

>

世界盃女足／他X的奪冠才不去白宮　美國隊長嗆川普

ETtoday運動雲

▲世界盃女足，瑞比露。（圖／路透社）

▲瑞比露怒嗆川普，他X的不會去白宮。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃女足已經進行到了8強階段，在29日衛冕軍美國將要對戰地主法國，不過比賽還沒開打，美國隊長瑞比露(Megan Rapinoe)卻先跟美國總統川普(Donald Trump)嗆聲，一直以來只要是冠軍隊伍，都會受邀到白宮，不過因為川普上任後狂人作風，許多運動員都紛紛拒絕進白宮，瑞比露更直接嗆，「他X的才不要去！」

運動員在美國社會上有著極大影響力，不過力挺各種平權運動的女性運動員卻是少數。只是瑞比露身為一代女將，在球場統治力極強，在場外她也憑藉自身影響力，去參與各種活動，自從川普上任總統後，各種狂人的作風以及歧視言論，都讓許多運動員感到不滿，認為川普在分化美國，從NFC四分衛卡佩尼克(Colin Kaepernick)到NBA招牌詹姆斯(LeBron James)都挺身反川普。

請繼續往下閱讀...

現在就連瑞比露也站出來跟川普嗆聲，在世界盃期間，瑞比露受訪時被問及若奪冠會不會去白宮，對此瑞比露嗆辣回應，「我才不會去那個他X的白宮」，直接爆粗口嗆聲，就可見她有多不滿川普，不過川普得知這消息後，也在推特上回應，「不論美國隊是輸還是贏，我現在就邀請他們到白宮，瑞比露不應該不尊重我們國家、白宮以及旗幟。」

瑞比露身為白人，卻致力於各項平權運動，他先前就坦言，「我未曾經歷警員過度武力、殘暴、種族歧視或看到家人的屍體在街上，但我不能讓這個國家的人在承受這種心痛的時候坐視不管。

瑞比露直言的作風也為她贏得許多人的支持，而在本屆世界盃，她火辣的個性則展現在頭髮上，瑞比露染了一頭粉色的頭髮，想讓人不注意都難，不過在先前的16強賽，美國也是憑藉她2次的罰球才得以擊退西班牙，在場上與場下瑞比露都是真正的「美國隊長」，接下來美國將要對戰法國，雖然美國隊在國際賽已經14連勝，但他們上一次輸的隊伍就是法國，讓本戰更有可看性。

▲世界盃女足，瑞比露。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞比露(Megan Rapinoe)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世界杯女足美國瑞比露
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

熱門新聞

影／12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

中職／身體不佳辭去總教練　黃甘霖道歉

王維中三振大谷翔平中心打者連3K　神牽制連續解決天使強打

中職／葉君璋點名江國豪狀元　張泰山喜歡劉基鴻

魯長老暗示雷納德？快艇第6人：為暴龍打球很棒但很快就想回家

讀者回應

﻿

最新新聞

1王溢正戰包林傑　猿、富邦先發名單

2猿洋投首戰　吳俊良：球速可更快

3柏安力助石翔宇提升打擊速度

4婕斯盃中華首戰碰李龍大領軍南韓

5王柏融再戰千賀滉大　中外野飛球接殺

熱門新聞

1洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

2球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

3身體不佳辭去總教練　黃甘霖道歉

4王維中三振大谷翔平　天使中心打者連3K

5葉總喜歡江國豪　張泰山愛劉基鴻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

代打建功！廖健富右外野方向三分全壘打幫助Lamigo逆轉戰局 | 06_26 Lamigo vs 統一 八局上

跑過頭啦！黃敬瑋判斷失誤讓壘上跑者回來攻下一分 | 06_26 Lamigo vs 統一 八局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

郭阜林發生守備失誤讓打者安全上壘 | 06_26 Lamigo vs 統一 七局上

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366