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世界盃女足／美國2次12碼勝西班牙　8強碰地主法國

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▲世界盃女足，美國，瑞比露(Megan Rapinoe)。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國靠著老將瑞比露兩次點球成功挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃女足進行到16強賽，世界排名第1的美國在25日對上了西班牙，不過這戰美國踢得非常艱辛，最終是靠著老將瑞比露(Megan Rapinoe)2次的點球才成功以2比1戰勝西班牙。美國挺進8強後，也成為史上第2支8屆世界盃都踢進8強的隊伍，接下來將要對戰地主法國。

面對強敵美國，西班牙在開場不到1分鐘就搶先進攻，吉佳羅(Patricia Guijarro)就在禁區射門，卻遭到擋下，到了第6分鐘，美國隊進攻時遭到西班牙絆倒，裁判吹判點球，美國由瑞比露進行點球，她靠著經驗騙過門將，率先幫助美國搶下1分，不過才到第8分鐘，西班牙就立刻回擊，藉著美國的失誤，前鋒賈西亞(Lucia Garcia)傳球給賀莫索(Jennifer Hermoso)讓他直接射門，隨後兩隊都未有進球，上半場戰成平手。

請繼續往下閱讀...

到了下半場，西班牙的猛攻仍未停止，賈西亞在54以及66分鐘都有射門卻都無法踢進，到了第71分鐘，西班牙再次將美國球員踢倒，讓美國再次獲得12碼罰球機會，美國仍由瑞比露進行罰球，這名33歲的老將也不負眾望再次踢進，最終美國就靠著這兩次的12碼點球，以2比1氣走西班牙順利挺進8強。

順利晉級的美國，是繼德國隊之後，史上第2支8屆世界盃都踢進8強的隊伍，美國隊至今更保持了國際賽14連勝的超狂紀錄，不過接下來8強的對手為地主法國，而美國最近一次輸球正是敗給了法國，這也讓接下來雙方的對戰更有看頭。

關鍵字： 世界盃女足美國西班牙
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