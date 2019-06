世界盃女足／貝克漢帶女兒到場加持　英格蘭3比0勝挪威

▲貝克漢帶女兒到場加持,英格蘭闖進4強。(圖/路透社)



記者張曜麟/綜合報導

世界盃女足在28日展開了第一場8強賽事,由英格蘭對戰挪威,這是兩隊連續2屆世界盃在淘汰賽階段交手,最終英格蘭以3比0踢爆了對手晉級,其中更創下本屆世界盃最快進球紀錄,另外本戰英格蘭傳奇球員貝克漢(David Beckham)也帶著女兒到場觀戰,父女互動的模樣也萌翻全場。

比賽才開始3分鐘,後衛布魯茲(Lucy Bronze)就從右側底底傳球給中路的懷特(Ellen White)但他卻踢空,不過球卻直直送到後面的史考特(Jill Scott)她隨即起腳射門,求先是撞到了門柱後彈進了球門,英格蘭就率先取得1比0領先,這也是本屆世界盃最快的進球,取得領先得英格蘭隨後依舊在猛攻,懷特在第29分鐘又再次射門,只是這次射到門柱彈出,讓挪威逃過一劫。

到了第40分鐘,帕里斯(Nikita Parris)從右路傳球給在門前的懷特,懷特就在與門將不到1公尺的距離下,射進了英格蘭第2分,這已經是她本屆世界盃的第5球。儘管已經取得大比數領先,但英格蘭的攻勢仍未停止,第57分鐘布魯茲在禁區前接到自由球後遠射破門,幫助英格蘭再攻1分,取得3比0領先。雖然挪威之後都有進攻,但都遭到英格蘭下,終場英格蘭就以3比0晉級4強。

本戰另一大亮點就是英格蘭傳奇球員貝克漢帶著女兒到場觀戰,在英格蘭踢進第3球的時候,貝克漢先是和他媽媽擊掌,夾在中間的女兒哈珀(Harper)見狀也想跟貝克漢揮手要擊掌,第一時間貝克漢還沒意識到自己女兒,是哈珀拍了他才補擊掌,父女間超萌的互動也融化了周圍球迷,英格蘭也在貝克漢加持下成為本屆第一支挺進4強的隊伍。

maybe my favorite moment of the World Cup thus far is this little girl determined to not get left hanging by David Beckham pic.twitter.com/FD3N2Q17zF