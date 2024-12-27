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源田壯亮婚外情風暴　前輩曝：平時也愛聯誼夜遊

▲▼球星老公源田壯亮不倫小三，衛藤美彩身心大受打擊。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

▲西武源田婚外情醜聞延燒，球團前輩爆私生活內幕。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒西武獅隊游擊手源田壯亮最近因婚外情事件引發軒然大波，日媒今以「爆料他與一名銀座酒店女公關交往長達一年。對於這位外界印象嚴謹的球星，一位西武獅前球員向日本媒體透露了其不為人知的私生活。

「其實他跟同年齡層的球員沒什麼不同，平常也會參加聯誼，客場比賽時也會到『繁華街』走走。」這位不具名的前輩說。這樣的爆料與源田給外界「模範生」的形象大相徑庭。

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現年31歲的源田2019年與日本人氣女團「乃木坂46」前成員衛藤美彩結婚，今年1月還一起上節目放閃，被外界視為「模範夫妻」。不過這位前輩指出，源田並非外界想像中的嚴肅性格，只是「不會主動帶動氣氛的類型」。

作為球隊的核心人物，源田從2016年選秀會第3輪進入西武獅，立即坐穩游擊手位置，更已連續7年拿下金手套獎。2020年起擔任隊長，也多次入選日本國家隊，包括今年世界12強賽、2021年東京奧運等重要賽事。

然而，繼去年主砲山川穗高（現效力軟銀）爆出醜聞後，球隊主力球員連續兩年陷入緋聞風波，讓正處於低潮的西武獅雪上加霜。這次源田的婚外情事件，不僅影響其個人形象，也為球團帶來負面影響。

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