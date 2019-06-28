澳門確定棄賽世界盃讓斯里蘭卡晉級　國際足總判罰1萬法郎

▲澳門男足。（圖／翻攝自澳門足球資訊平台粉專）



記者顏如玉／綜合報導

澳門足總日前宣布放棄到斯里蘭卡參加2022世界盃資格賽亞洲區首輪賽事，引發自家球員極度不滿，不少球員甚至退出國家隊，而國際足總(FIFA)近日也宣布，將對澳門進行懲處，讓斯里蘭卡以3比0直接獲勝進入下一輪，同時也罰款1萬瑞士法郎，相當於台幣31.7萬。

澳門在2022世界盃亞洲區首輪比賽，於6日在大陸珠海球場以1比0擊敗斯里蘭卡，取得回歸中國以後首場世界盃資格賽勝利，為澳門帶來無限希望，沒想到第二場將在斯里蘭卡舉辦的比賽，澳門足總卻以當地近日發生恐怖攻擊、時局不穩，認為會影響球員人身安全為由，不讓球員赴斯里蘭卡參賽，直接宣佈棄賽。

請繼續往下閱讀...

▲澳門球員先前也曾抗議澳門足總，在足總盃發起不合作運動後雙方狂進39球。（圖／翻攝自力報粉專）



按照規則，球隊選擇棄賽後，對手會以3比0獲勝，但由於比賽場地經亞足聯(AFC)及FIFA確定為安全，因此此事由AFC向FIFA匯報後，近日公布結果，澳門足總棄賽違反FIFA 2022世界盃規章及紀律守則，因此該場比賽澳門以0比3告負，同時也罰款1萬瑞士法郎。

最終斯里蘭卡以3比1的比賽確定晉級亞洲區第二輪，共有40支亞洲隊伍將於7月17日於卡達進行抽籤，屆時世界排名125的中華男足也將參與。