澳門球員抗議棄賽世界盃　足總盃「不防守」雙方狂進39球

▲澳門球員抗議澳門足總，足總盃發起不合作運動。（圖／翻攝自力報粉專）



記者顏如玉／綜合報導

澳門足總日前表態，不參加在斯里蘭卡舉辦的2022世界盃會外賽亞洲區首輪客場賽事，最終被判定輸球，成為首支出局的球隊，此事讓澳門球員無法接受，不僅多位選手宣布退出代表隊，16日舉辦的足總盃更是發起「不合作運動」，雙方都不防守，整場比賽狂進39球，就是為了向足總表達抗議。

澳門在2022世界盃亞洲區首輪比賽，於6日在大陸珠海球場以1比0擊敗斯里蘭卡，取得回歸大陸以後首場世界盃會外賽勝利，為澳門帶來無限希望，沒想到第二場將在斯里蘭卡舉辦的比賽，澳門足總卻以當地近日發生恐怖攻擊、時局不穩，認為會影響球員人身安全為由，不讓球員服斯里蘭卡參賽，直接宣佈棄賽。

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按照規則，球隊選擇棄賽後，對手會以3比0獲勝，斯里蘭卡可能以總比數3比1獲勝進入下一輪，不過據《香港中國通訊社》報導，由於比賽場地已經獲得亞足聯及國際足總確定為安全，澳門足總仍執意棄賽，此事亞足聯已經向國際足總匯報，將會進行進一步的討論，比賽結果仍待定。

澳門球員為了表達不滿，在16日進行的澳門足總盃加義對上恆勢的比賽中，雙方一同發起了「不合作運動」，在球場上「不防守」任由對手大踢空門，也導致這場比賽出現了21比18的誇張比數，賽後兩方球員均表示，此事為球員自發性，並非球團意思，他們只是希望能透過時實際行動向澳門足總發出抗議，期盼能爭取參與世界盃的機會。

▼澳門球員發起不合作運動。（取自力報粉專）

