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哈薩克棄權　中華女排世大運前先參加挑戰者盃

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▲▼ 亞俱女排,中華隊 。（圖／取自亞排聯官網）

▲中華女排將參加挑戰者盃。（圖／取自亞排聯官網）

體育中心／綜合報導

今年FIVB(International Volleyball Federation，國際排球總會)世界聯賽挑戰者盃資格賽亞洲區男女排都沒有舉行，因此亞洲排球聯合會(AVC)以世界排名指定哈薩克代表參賽，不過中華排協收到消息，哈薩克女排棄權，因此改由中華隊取得代表權，將在26日至秘魯參賽。

挑戰者盃將在明年加入世界排球聯賽(VNL)，世界排球聯賽為最高層級的國家聯賽，每年都有男女各16國隊伍參賽，其中12支為核心隊伍、4支為挑戰隊伍，核心隊伍能保有4年不變的參賽權利，而挑戰隊伍的最後一名，將會被挑戰者杯的冠軍取代。

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不過，今年的挑戰者盃沒有舉辦亞洲區資格賽，因此亞洲排球聯合會直接以世界排名指定男排由南韓參賽、女排有哈薩克代表，不過中華排協近日收到消息，哈薩克決定棄權，因此改由中華隊取得代表權，將派出世大運女排於26日到30日赴秘魯參賽，接著7月赴義大利參加世大運。

本次挑戰者盃共6支參賽隊伍，女排除了中華隊外，還有主辦國秘魯，北美代表加拿大、南美代表阿根廷、歐洲代表2隊尚未公布，6隊將會分兩組進行小組預賽，分組前2進入4強淘汰賽爭冠。

世大運女排12人正選名單，包括曾琬羚、林書荷、陳姿雅、廖苡任、陳佳蔓、黃芯瑜、邱雅慧、張瓈文、蔡沁瑤、劉雙菱、賴湘程、羅儀璟。

▲▼參加亞俱女排賽的中華女排，張瓈文。（圖／截自亞排聯官網）

▲世大運女排隊長張瓈文。（圖／截自亞排聯官網）

關鍵字： 哈薩克中華女排挑戰者盃
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