林昀儒日桌賽摘銀引中、日關注　許昕要徹底研究他

▲日桌賽，林昀儒拿下亞軍。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金級別的日本公開賽，目前世界排名20的中華小將林昀儒，於男單一路連退2位大陸好手林高遠、孫聞挺進冠軍戰，可惜最終以1比4輸給許昕屈居亞軍，賽後許昕讚林昀儒是很有衝擊的選手，他開玩笑說，「回去後我要開始研究他的年齡、星座和血型了。」

林昀儒本次在日桌賽雙打搭配廖振珽殺入男雙4強、搭配鄭怡靜連三站挺進混雙4強，可惜後來都吞敗，但單打方面卻表現亮眼，先在8強擊敗世界第二的林高遠，接著又力退先前擊敗「日本怪物」張本智和的黑馬孫聞挺進冠軍戰。

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▲ITTF先前也曾專文稱讚林昀儒。（圖／取自ITTF官網）



面對世界第三的許昕，林昀儒過往僅在雙打和他交手過，上次相遇就是在中國桌賽的混雙，林昀儒搭配鄭怡靜以3比0橫掃許昕搭檔陳夢，如今在單打首度相遇，林昀儒雖然僅拿下第三局，最終以1比4吞敗，但仍受到日本、中國等媒體高度關注。

林昀儒在冠軍戰前，就曾淡定表示，心情沒有太多變化，因為面對世界頂尖選手，自己沒有壓力和包袱，「去拼就對了。」

賽後手握男雙、混雙及男單三面金牌的許昕，也特別談及林昀儒這位18歲新星，認為以一個年輕選手而言，林昀儒的衝擊力非常大，他也開玩笑地說，「回去後我要開始研究他的年齡、星座和血型了。」