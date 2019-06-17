運動雲

>

林昀儒日桌賽摘銀引中、日關注　許昕要徹底研究他

ETtoday運動雲

▲日桌賽，林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲日桌賽，林昀儒拿下亞軍。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金級別的日本公開賽，目前世界排名20的中華小將林昀儒，於男單一路連退2位大陸好手林高遠、孫聞挺進冠軍戰，可惜最終以1比4輸給許昕屈居亞軍，賽後許昕讚林昀儒是很有衝擊的選手，他開玩笑說，「回去後我要開始研究他的年齡、星座和血型了。」

林昀儒本次在日桌賽雙打搭配廖振珽殺入男雙4強、搭配鄭怡靜連三站挺進混雙4強，可惜後來都吞敗，但單打方面卻表現亮眼，先在8強擊敗世界第二的林高遠，接著又力退先前擊敗「日本怪物」張本智和的黑馬孫聞挺進冠軍戰。

請繼續往下閱讀...

▲▼ITTF專文稱讚林昀儒 。（圖／取自ITTF官網）

▲ITTF先前也曾專文稱讚林昀儒。（圖／取自ITTF官網）

面對世界第三的許昕，林昀儒過往僅在雙打和他交手過，上次相遇就是在中國桌賽的混雙，林昀儒搭配鄭怡靜以3比0橫掃許昕搭檔陳夢，如今在單打首度相遇，林昀儒雖然僅拿下第三局，最終以1比4吞敗，但仍受到日本、中國等媒體高度關注。

林昀儒在冠軍戰前，就曾淡定表示，心情沒有太多變化，因為面對世界頂尖選手，自己沒有壓力和包袱，「去拼就對了。」

賽後手握男雙、混雙及男單三面金牌的許昕，也特別談及林昀儒這位18歲新星，認為以一個年輕選手而言，林昀儒的衝擊力非常大，他也開玩笑地說，「回去後我要開始研究他的年齡、星座和血型了。」

關鍵字： 日桌賽亞軍林昀儒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

推薦閱讀

日桌賽／林昀儒男單連退大陸2好手　惜不敵許昕屈居亞軍

黃侑威、陳慶杭連2戰進球　U20五人制亞洲盃中華二連敗無緣8強

東亞盃女壘13日展開　北市大借中華隊員力拚冠軍

華南青少棒／李俊漢滿貫7打點助勝　以學長李灝宇為目標

熱門新聞

中職／對彭政閔連投5顆直球三振　林羿豪：他趕不上

奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

中職／新人測試會中信兄弟16人軍團最多　味全龍有9人

傳鄭浩均將旅美　味全龍選秀狀元另尋其他大學投手

中職／兄弟無法固定打序　伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

中職／統一獅遭桃猿橫掃　正式宣告退出上半季爭冠

讀者回應

﻿

最新新聞

1世界盃女足第二輪結束日本確定進16強

2陳鴻文推銷捕手表弟：我投球他蹲捕

3雷納德將在冠軍遊行傳遞特別訊息

4柳賢振防禦率1.26　海放全大聯盟

5日桌賽亞軍林昀儒受到大陸關注

熱門新聞

1對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

2不給偷暗號　簡森竟故意投手犯規

3中職新人測試會兄弟16人最多　味全龍9人

4傳鄭浩均將旅美　味全龍另尋狀元

5伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳偉漢出現再見失誤 富邦4比3氣走兄弟

再見失誤！陳凱倫靠著陳偉漢失誤衝回本壘，富邦拿下本場勝利 | 06_15 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

LamiGirls帶來精彩的舞蹈表演 | 06_15 統一 vs Lamigo 中場

淡淡的哀傷！林泓育遭擦棒球擊中所幸並無大礙 | 06_15 統一 vs Lamigo 三局上

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366