世界盃女足／泰國被連進17球後終進球 女經理當場灑淚

▲泰國女足經理Nualphan Lamsam(白)見證進球後直接喜極而泣。(圖/翻攝自YouTube)



記者顏如玉/綜合報導

繼2015年後再度挺進世界盃的泰國女足,雖然首戰遭到衛冕軍美國13比0「血洗」,但沒有因此而放棄,第二戰對上瑞典捲土重來,終於在第90分鐘取得本屆首個進球,雖然最終泰國仍以1比5吞敗,仍讓在場泰國球迷激動不已,出錢出力推動女足的經理Nualphan Lamsam更是直接淚灑球場,場面相當感人。

This celebration is worth any US celebration x1000. Her name is Nualphan Lamsam (or Madam Pang). She's the GM and patron of the Thai team. She pays the players and on extended playing breaks employs them so they can focus on soccer without having to look for jobs.#ChangeTheGame pic.twitter.com/XmMn2OpCHg