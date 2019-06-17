世界盃女足／泰國被連進17球後終進球 女經理當場灑淚

▲泰國女足經理Nualphan Lamsam(白)見證進球後直接喜極而泣。（圖／翻攝自YouTube）



記者顏如玉／綜合報導

繼2015年後再度挺進世界盃的泰國女足，雖然首戰遭到衛冕軍美國13比0「血洗」，但沒有因此而放棄，第二戰對上瑞典捲土重來，終於在第90分鐘取得本屆首個進球，雖然最終泰國仍以1比5吞敗，仍讓在場泰國球迷激動不已，出錢出力推動女足的經理Nualphan Lamsam更是直接淚灑球場，場面相當感人。

This celebration is worth any US celebration x1000. Her name is Nualphan Lamsam (or Madam Pang). She's the GM and patron of the Thai team. She pays the players and on extended playing breaks employs them so they can focus on soccer without having to look for jobs.#ChangeTheGame pic.twitter.com/XmMn2OpCHg 請繼續往下閱讀... June 16, 2019

▲泰國經理見證泰國女足進球淚灑球場。（取自推特）



4年前加拿大世界盃，泰國首度躋身會內賽，當時還在小組賽以3比2擊敗象牙海岸取得一場勝利，4年過去泰國今年再度搶下會內賽門票，和衛冕軍美國、瑞典及智利分在同組。

首戰就面對強敵美國，泰國幾乎無招架之力，全場被轟下13球，讓美國締造世界盃最大比分差紀錄，其中前鋒摩根(Alex Morgan)還踢進5球、助攻3球，個人獨造8球同樣也寫下新紀錄。

▲世界盃女足，泰國女足終於取得進球，白衣黑褲為泰國經理。（圖／達志影像／美聯社）

第二戰面對瑞典，泰國在上半場就已經3比0落後，下半場又被進一球，正規比賽時間結束已經確定吞敗，不過泰國沒有放棄，在傷停補時靠著隊長Kanjana Sung-Ngoen右路快攻殺入禁區射門，幫助泰國破蛋，儘管最終以1比5吞敗，但這一球卻給泰國帶來希望。

兩戰被對手狂攻18球，泰國終於取得1顆進球，讓球迷及教練團都十分激動，不停為自家球員歡呼，而大力推動女足、甚至提供球員工作的經理Nualphan Lamsam見證了這一刻，更是直接在場邊喜極而泣，場面相當感人。

▼泰國1比5瑞典。（取自YouTube）

