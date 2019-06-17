運動雲

>

世界盃女足／泰國被連進17球後終進球 女經理當場灑淚

ETtoday運動雲

▲泰國女足經理Nualphan Lamsam。（圖／翻攝自YouTube）

▲泰國女足經理Nualphan Lamsam(白)見證進球後直接喜極而泣。（圖／翻攝自YouTube）

記者顏如玉／綜合報導

繼2015年後再度挺進世界盃的泰國女足，雖然首戰遭到衛冕軍美國13比0「血洗」，但沒有因此而放棄，第二戰對上瑞典捲土重來，終於在第90分鐘取得本屆首個進球，雖然最終泰國仍以1比5吞敗，仍讓在場泰國球迷激動不已，出錢出力推動女足的經理Nualphan Lamsam更是直接淚灑球場，場面相當感人。

▲泰國經理見證泰國女足進球淚灑球場。（取自推特）

4年前加拿大世界盃，泰國首度躋身會內賽，當時還在小組賽以3比2擊敗象牙海岸取得一場勝利，4年過去泰國今年再度搶下會內賽門票，和衛冕軍美國、瑞典及智利分在同組。

首戰就面對強敵美國，泰國幾乎無招架之力，全場被轟下13球，讓美國締造世界盃最大比分差紀錄，其中前鋒摩根(Alex Morgan)還踢進5球、助攻3球，個人獨造8球同樣也寫下新紀錄。

▲世界盃女足，泰國女足。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲世界盃女足，泰國女足終於取得進球，白衣黑褲為泰國經理。（圖／達志影像／美聯社）

第二戰面對瑞典，泰國在上半場就已經3比0落後，下半場又被進一球，正規比賽時間結束已經確定吞敗，不過泰國沒有放棄，在傷停補時靠著隊長Kanjana Sung-Ngoen右路快攻殺入禁區射門，幫助泰國破蛋，儘管最終以1比5吞敗，但這一球卻給泰國帶來希望。

兩戰被對手狂攻18球，泰國終於取得1顆進球，讓球迷及教練團都十分激動，不停為自家球員歡呼，而大力推動女足、甚至提供球員工作的經理Nualphan Lamsam見證了這一刻，更是直接在場邊喜極而泣，場面相當感人。

▼泰國1比5瑞典。（取自YouTube）

關鍵字： 世界盃女足泰國美國瑞典
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老哥無生育能力嫂嫂求救借X 他腦補「壞壞劇情」火速脫光

推薦閱讀

世界盃女足／首輪就1和4敗狂丟20球！　亞洲5國遭遇慘敗

世界盃女足／美女球星首戰獨造8球　美國13比0狂勝泰國創紀錄

世界盃女足／第一美女球員摩根　運動畫刊泳裝封面人物

美洲盃／阿根廷首戰0比2哥倫比亞　梅西：不會為輸球找藉口

熱門新聞

中職／對彭政閔連投5顆直球三振　林羿豪：他趕不上

奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

傳鄭浩均將旅美　味全龍選秀狀元另尋其他大學投手

中職／新人測試會中信兄弟16人軍團最多　味全龍有9人

中職／兄弟無法固定打序　伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

中職／統一獅遭桃猿橫掃　正式宣告退出上半季爭冠

讀者回應

﻿

最新新聞

1蝴蝶球投手蔡易廷縮小擺臂捲土重來

2湖人將對FMVP雷納德展開遊說

3富邦流行音樂節　歌王蕭煌奇開唱

4女兒國續攤　女性憑內野票換球衣

5格林想留暴龍　雷納德決定影響眾人

熱門新聞

1對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

2不給偷暗號　簡森竟故意投手犯規

3傳鄭浩均將旅美　味全龍另尋狀元

4中職新人測試會兄弟16人最多　味全龍9人

5伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳偉漢出現再見失誤 富邦4比3氣走兄弟

再見失誤！陳凱倫靠著陳偉漢失誤衝回本壘，富邦拿下本場勝利 | 06_15 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

LamiGirls帶來精彩的舞蹈表演 | 06_15 統一 vs Lamigo 中場

淡淡的哀傷！林泓育遭擦棒球擊中所幸並無大礙 | 06_15 統一 vs Lamigo 三局上

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366