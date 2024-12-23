約基奇本季第11度大三元　衛少近3戰場均近20分還守死對手

The Denver Nuggets stood tall in extra session to secure the road win ????



???? Nikola Jokic: 27 PTS I 13 REB I 10 AST



???? Jamal Murray: 27 PTS I 8 REB I 4 AST



???? Russell Westbrook: 21 PTS I 5 REB I 5 AST#NBAPhilippines #NBAHighlights pic.twitter.com/wG0IA2GKBP — NBA Philippines (@NBA_Philippines) December 23, 2024

記者游郁香／綜合報導

金塊今(23)日作客西區爐主鵜鶘，當家一哥約基奇(Nikola Jokic)克服開賽慢熱，繳出27分、13籃板和10助攻，締造本季第11次大三元，傲視全聯盟；從板凳出發的前MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook)也挹注21分，他近3戰場均達19.3分，並將對手的命中率限制在34.8%，表現攻守俱佳。

▲金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

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面對本季至今僅5勝的鵜鶘，金塊此戰沒討到任何便宜，3屆MVP約基奇前21分鐘都未能得分，丹佛上半場打完陷入59比67、8分落後，第3節沒能追上比數，反倒被拉開雙位數分差，第4節還剩7分50秒，金塊仍以98比107落後，所幸約基奇及時挺身而出。

約基奇在3分41秒內拿下7分，帶領丹佛打出一波15比2的高潮，將比數改寫為113比109，但麥卡倫(CJ McCollum)在最後52秒飆進關鍵三分，鵜鶘再次以119比117超前，金塊主控莫瑞(Jamal Murray)隨後砍進扳平比數的後撤二分球，雙方119平進入延長賽。

▲金塊衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

約基奇在延長賽主宰戰局，包辦金塊13分中的6分，並助攻戈登(Aaron Gordon)完成「空中接力」灌籃，丹佛終場以132比129險勝。約基奇拿下27分、13籃板和10助攻，締造本季第11次大三元，成為本季唯一一位大三元次數「上雙」的球員；主控莫瑞也貢獻27分，從板凳出發的衛少挹注21分。

值得一提的是，衛少近況相當火燙，除了此戰以14投9中攻下21分、5助攻和5籃板，外帶3抄截、1火鍋，他近3戰繳出場均19.3 分、6籃板、7.3 助攻、2.3 抄截，平均命中率高達64.1% ，且將對手的投籃命中率限制在34.8%，表現攻守俱佳。

▲金塊衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）