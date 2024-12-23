魔獸又要結婚了！未婚妻是饒舌歌手　他5個孩子的媽都不同人

記者游郁香／綜合報導

剛入選2025年籃球名人堂候選名單的「魔獸」霍華德(Dwight Howard)近日傳出喜訊，他與34歲的饒舌歌手盧西亞尼(Amy Luciani)訂婚，兩人正式在社群媒體公開關係，盧西亞尼貼出的影片中，還有「魔獸」送她的超大鑽戒。「魔獸」將第2度步入禮堂，他曾在6年間與5名不同的女性生下5個孩子。

自從2023年離開台灣職籃後，霍華德也逐漸淡出賽場，不過他日前看到自己入圍名人堂候選名單時強調，「我還沒退休！」剛度過39歲生日的他，最近公開了喜訊，他與34歲的美國饒舌歌手盧西亞尼訂婚，兩人之前一直「保密」這段關係。

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▲「魔獸」霍華德將2度步入禮堂，未婚妻是饒舌歌手。（圖／翻攝自IG／dwighthoward，下同）

盧西亞尼在社群媒體上表示，「我非常享受你在公眾視野之外的陪伴，但現在我們公開了。謝謝你讓我重新回到這個世界。每當我說什麼或抱怨時，你的第一反應總是『你有禱告嗎？』然後我才意識到我最近根本沒有禱告。我只是感激、幸福，並準備好迎接我們即將到來的一切。」

「在一個星期四，我深深地祈禱，不知道兩天後上帝會送給我一個帶著聖經、有相同心靈的紋身巨人。謝謝你。」盧西亞尼如此寫道。

霍華德則用了一個無限符號、紅心和鎖與鑰匙的表情符號，來回應未婚妻。在盧西亞尼公開的影片中，有多張兩人的甜蜜合照，還有「魔獸」欣賞自己送給她的超大鑽戒。

曾是NBA第一中鋒的霍華德情史豐富，他2019年與前WNBA 球員特阿庫柏(Te’a Cooper)訂婚，兩人在2021年離婚。「魔獸」擁有3個兒子和2個女兒，這5個孩子在2007年到2013年之間出生，且媽媽都不同人。

「魔獸」最近曾在節目上坦言，「跟多位女性擁有孩子，跟多個人分享我的身體和能量，給這些女性虛假的未來希望之類的東西，這些都是我不應該在年輕時做的事情，那時我並不知道自己在做什麼，我被誤導了。」