尼克簽回「季前肩膀脫臼」神射手　他生涯三分命中率近4成

▲尼克簽回神射沙米特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

以18勝10敗位居東區第3的豪門尼克，今(23)日簽回在熱身賽遭逢肩膀脫臼的神射沙米特(Landry Shamet)，這位27歲射手目前已完全康復，過去1周替尼克下屬的G聯盟球隊出賽，繳出場均近11分的表現，他生涯三分命中率高達38.4%，尼克主帥席波杜(Tom Thibodeau)在訓練營期間就給他很高的評價。

2018年進入聯盟的沙米特，輾轉效力過七六人、快艇、籃網、太陽和巫師，今年9月與尼克簽約，他與陣中新援「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)、佩恩(Cameron Payne)曾一起披鳳凰城戰袍，主帥席波杜對沙米特讚譽有加，早已把他列入例行賽名單，無奈他僅打了4場熱身賽，就遭逢肩膀脫臼的傷勢而被裁掉。

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不過尼克一直有重新簽回沙米特的計劃，《ClutchPoints》記者普爾西亞寧(Kris Pursiainen)10月就曾報導，尼克預計沙米特能在明年1月前康復，「球隊釋出沙米特，但一旦他康復後重新簽回他並非不可能。」這件事今日成真，根據《ESPN》的報導，尼克簽回了這位資深射手。

傷癒的沙米特已重返球隊，他過去1周為尼克所屬的G聯盟球隊效力，繳出場均近11分的表現；他6年生涯，場均能得10.8分，三分命中率達到38.4%。

隨著沙米特即將回歸，尼克必須為他空出名單位置，NBA薪資專家戈茲蘭(Yossi Gozlan)表示，他們可能會釋出領非保障合約的球員，萊恩(Matt Ryan)是可能被裁的人選，「如果被裁掉，萊恩仍然可以雙向合約回到尼克，他還剩下1年的雙向合約資格。」