大聯盟年度十大焦點球星出爐！大谷翔平居第一、賈吉排第二

▲大谷翔平球季中曾與愛犬開球 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

回顧2024球季，大聯盟官方網站23日揭曉十大指標性球員名單，加入道奇隊的日本球星大谷翔平位居榜首，洋基隊主砲賈吉（Aaron Judge）與老虎隊王牌左投斯庫巴分獲二、三名。

大谷翔平今年以破紀錄的約1.175億美元年薪加盟道奇，不負重金之託，除了三度獲選年度MVP，更締造棒球史上首位50轟50盜壘成就。值得一提的是，他不僅帶領球隊首度打進季後賽，更收穫個人生涯首座世界大賽冠軍。此外，他今年也完婚，並在個人社群平台分享愛犬照片，展現私下的溫馨生活。儘管要處理一些場外情況，他在洛杉磯的一年中完成了所有這些成就，期待明年當他重返投手丘時會有什麼表現。

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洋基隊重砲賈吉排第二。儘管沒有重現2022年的62轟紀錄，但他以58轟、0.322打擊率、0.458上壘率、0.701長打率寫下更全面的表現，OPS+223更創下現代美聯右打者新高。更重要的是，他帶領洋基隊重返世界大賽，並贏得生涯第二座美聯MVP獎。

第三名的史庫柏爾（Tarik Skubal）則是以投手三冠王之姿，帶領老虎隊重返季後賽。這位美聯塞揚獎得主在球隊交易傳聞不斷的情況下，依然保持穩定表現，不僅在例行賽稱霸三項數據，季後賽首輪更是連續兩場先發壓制太空人與守護者，繳出13局無失分的優質演出。

第四名至第十名依序為，塞爾（Chris Sale）、弗里曼（Freddie Freeman）、索托（Juan Soto）、林德（Francisco Lindor）、小惠特（Bobby Witt Jr.）、斯肯斯（Paul Skenes）及克拉斯（Emmanuel Clase）