美洲盃／阿根廷首戰0比2哥倫比亞　梅西：不會為輸球找藉口

▲美洲盃首戰阿根廷輸給哥倫比亞 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019美洲盃B組首輪賽事由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷隊上J羅（ James Rodríguez）率領的哥倫比亞，不過阿根廷攻擊熄火以0比2輸球，期間梅西還因為被踢倒，雙方一度引爆衝突。賽後梅西提到，「不會為輸球找藉口，要晉級還有機會。」

阿根廷和哥倫比亞交手近6場，阿根廷4勝2平，加上連5場對戰，哥倫比亞都沒有在正規時間均進球，本次陣容來看，對比俄羅斯世界盃，阿根廷更換了14人，哥倫比亞的陣容基本上沒有變化，包括J羅、法爾考（Falcao）都在陣中。

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阿根廷備受關注的原因仍是梅西，梅西未拿過世界盃冠軍，梅西賽前曾提到，美洲盃就如世界盃冠軍一樣重要。只不過一開賽雙方拚搶激烈犯規頻傳，梅西、阿圭羅（Sergio Agüero）頻錯過進球機會，下半場第55分鐘，瓜德拉多（Juan Guillermo Cuadrado）踢倒梅西，雙方險些引爆衝突。

71分鐘，J羅助攻馬丁內斯（Roberto Martinez）破門，阿根廷0比1落後，第86分鐘，馬丁內斯左路策動進攻，間接助攻杜萬（Duván Zapat）搶點破門，終場阿根廷就以0比2吞下小組首敗。梅西在本場繳出4次射門2射正，和3次過人成功，「丟球之前我們有很多機會，但丟球後使得比賽變得更艱難，我們不會為輸球找藉口，後面的兩場比賽都很關鍵。」

不過阿根廷隊史在美洲盃首戰輸球，只有在1919年2比3輸給烏拉圭、1979年1比2不敵玻利維亞，本屆相隔40年又在首戰輸球，且過去在首戰就輸球後來還能奪冠的球隊只有2007年的巴西，以及2015年的智利，不過都是擊敗阿根廷。

梅西的領導能力又被和剛為葡萄牙拿下歐洲足總國家聯賽冠軍的C羅相比，領袖氣質上的不同，也是造就球隊不同的命運？球迷仍期待看到熱血帶領阿根廷贏球的梅西。