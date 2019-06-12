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世界盃女足／第一美女球員摩根　運動畫刊泳裝封面人物

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▲摩根。（圖／翻攝自IG／alexmorgan13）

▲摩根為運動畫刊拍攝泳裝照展現力與美。（圖／翻攝自IG／alexmorgan13，下同 ）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃女足正火熱的進行，在12日的比賽中，美國以13比0擊退泰國，其中前鋒摩根(Alex Morgan)一人就轟了5球並且送出3記助攻，無疑是贏球最大功臣。除了球場上的好表現之外，摩根更被譽為「女足第一美女球員」《運動畫刊》近期還拍攝了她的泳裝封面照，展現出力與美的完美結合。

▲摩根。（圖／翻攝自IG／alexmorgan13）

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170公分高的摩根，在2011年就入選美國隊，當時21歲的摩根，是美國隊史上最年輕的球員，但她卻絲毫沒有任何畏懼，第一年進入國家隊就在對日本的決賽踢進第一球，在本屆世界盃首戰更踢進5球，球技相當了得；儘管現在已經29歲，少了過往的青澀，但卻顯得更加成熟。

▲摩根。（圖／翻攝自IG／alexmorgan13）

《運動畫刊》每年都會拍攝泳裝特輯，摩根就是其中之一，這無疑是對她的美貌以及球技的一種肯定，而摩根更顯現出女性球員的力與美，不僅不會讓人感到色情，甚至在肌肉線條上還嶄露無遺，是令男人都會稱羨的完美狀態，加上現在流行的黝黑小麥肌，可說是絕配，另外那雙勾人的眼神，以及甜美的笑容，幾乎只要一回眸，就可以讓人神魂顛倒，而這也是摩根第二次上了雜誌封面。

▲摩根。（圖／翻攝自IG／alexmorgan13）

關鍵字： 世界盃女足美國摩根
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