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世界盃女足／美女球星首戰獨造8球　美國13比0狂勝泰國創紀錄

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▲美國女足前鋒摩根(Alex Morgan)，世界盃女足，美國首戰擊敗泰國 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國女足前鋒摩根於世界盃女足首戰就轟進5球 。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

世界盃女足於11日在法國展開，衛冕軍美國首戰碰上泰國，靠著有顏值又有實力的正妹球星摩根(Alex Morgan)一人獨造8球，最終以13比0給泰國震撼教育，比分差打破世界盃(包括男女)紀錄以外，摩根5球3助攻貢獻8球也創新紀錄。

美國女足可說是世界盃霸主，過去7次參賽，全都闖進4強，並拿過3屆冠軍，今年挑戰二連霸，和瑞典、智利及泰國分在F組，首戰11日碰上泰國，上半場就先進3球，下半場攻勢更加猛烈，從第50到第56分鐘這6分鐘之內狂進4球，比賽基本已經無懸念，最終美國就以13比0大勝，強勢宣告朝衛冕邁進。

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這場13球大勝的比賽，也創下男女足世界盃比分差最大的紀錄，世界盃女足最大比分差是2007年的開幕戰，當時德國以11比0退阿根廷，男足則是1982年匈牙利以10比1退薩爾瓦多。

▲美國13球勝泰國。（取自YouTube） 

美國踢進的13球中，擁有姣好外貌的摩根就獨進5球，成為世界盃女足史上第二位單場踢進5球的球員，此外她還貢獻了3助攻，單場造8球寫下世界盃新紀錄。

今年29歲的摩根，擁有健美的身材和姣好的外貌，屢屢被美國選為最美運動員，也曾擔任多項代言，另外，其出色的球技甚至被譽為「女版貝克漢」，目前她為美國出賽164場踢進106球，包括2018年一整年19場國家隊比賽就貢獻了18球，執得一提的是，摩根每次上場都會配戴粉色髮帶，是為了紀念她丈夫的母親戰勝了癌症。

▲美國女足前鋒摩根(Akex Morgan)。（圖／翻攝自IG）

▲摩根曾拍攝運動畫報泳裝特輯(Sports Illustrated Swimsuit)。（圖／翻攝自IG）

關鍵字： 世界盃女足美國泰國摩根Alex Morgan
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