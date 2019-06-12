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世界盃女足／首輪就1和4敗狂丟20球！　亞洲5國遭遇慘敗

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▲2019世界盃女足，泰國女足賽後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019世界盃女足，亞洲五國首輪不勝，泰國輸給美國後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

於法國舉行的世界盃女足，本次共有5支亞洲國家參賽，首輪賽事結束後，卻僅拿下1和4敗、進1球狂丟20球，其中就包括泰國以0比13慘敗衛冕軍美國，反觀歐美國家首輪除去英格蘭、蘇格蘭內戰以外，其餘7隊全數取勝，也顯現目前世界女足格局，仍以美國、歐洲為主。

本次世界盃女足24支參賽國中，共有5支來自亞洲，包括日本、中國、南韓、泰國及澳洲，首輪賽事結束後，上屆亞軍日本僅以0比0踢平弱旅阿根廷、中國0比1不敵上屆殿軍德國、南韓0比4輸給法國，澳洲遭到義大利2比1絕殺逆轉，泰國更慘遭衛冕軍美國13比0「屠殺」，首輪打完，亞洲國家僅進1球，卻狂失20球。

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▲美國女足前鋒摩根(Alex Morgan)，世界盃女足，美國首戰擊敗泰國 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國首輪狂轟泰國13球 。（圖／達志影像／美聯社）

反觀全部歐洲國家，除了英格蘭和蘇格蘭先進行內戰，英格蘭2比1奪勝外，包括地主法國、挪威、德國、西班牙、義大利、荷蘭、瑞典7國都在首輪取得勝利。首輪比賽結束，歐美國家和亞洲女足的實力差距明顯，就連曾在2011年拿過世界冠軍的「亞洲之光」日本，也陷入低潮。

日本在2011年拿下冠軍、2015年亞軍，是目前七屆世界盃女足中，唯一曾登上世界盃最高舞台的亞洲國家，實力不容小覷，但來到本屆世界盃首輪遇上相對弱的根廷，卻踢不出優勢，整場只能以0比0悶平，也讓亞洲國家首輪5戰全部不勝，接下來日本勢必要再做調整，否則可能中斷連續三屆闖進世界盃4強的紀錄。

關鍵字： 世界盃女足亞洲5國泰國中國南韓日本澳洲
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