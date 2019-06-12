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最賺運動員！梅西年收1.27億美金稱霸富比士　詹皇咖哩前10

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▲巴薩梅西、利物浦主帥克洛普。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

《富比士》公布了2019年全球收入最高運動員排行榜，阿根廷球王梅西(Lionel Messi)過去一年共賺了1.27億美金，力壓1.09億美金的勁敵C羅(Cristiano Ronaldo)，成為世界最吸金的運動員。NBA也有3大巨星擠進前10，詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)分居第8、第9和第10。

雖然梅西率領的西甲豪門巴塞隆納連2年在歐冠賽場爆冷出局，今年更浪費準決賽首回合3比0優勢，次回合慘遭利物浦以4比0血洗淘汰，讓梅西錯失了捧起個人生涯第5座大耳朵盃的絕佳機會；不過身為世界最知名的足球明星之一，他過去這一年荷包仍是「賺飽飽」。

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▲▼C羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅。（圖／達志影像／美聯社）

梅西登上了《富比士》公布的2019年全球收入最高運動員排行榜首位，他的年薪高達9200萬美金，加上代言收入3500萬美金，這一年來共賺了1.27億美金；排在第2的是去年轉戰義甲尤文圖斯的C羅（1.09億美金）；第3名則是梅西的前巴薩隊友、近來捲入性侵案的巴西王牌內馬爾(Neymar)（1.05億美金）。

第4名是墨西哥拳王阿瓦雷茲(Saul Alvarez)的9400萬美金；生涯坐擁20座大滿貫的網壇天王費德勒(Roger Federer)則以9340萬美金名列第5。另外NBA也有3位超級巨星進入這份榜單的前10名，湖人一哥詹姆斯以8900萬美金佔據第8位、勇士看板柯瑞則以7980萬美金緊追在後，第10名是在總決賽G5不幸傷到阿基里斯腱的杜蘭特，他這一年來賺了6540萬美金。

▲勇士柯瑞、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞、湖人頭牌詹姆斯皆擠入2019年全球收入最高運動員排行榜。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 富比士NBA梅西C羅詹姆斯柯瑞杜蘭特
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