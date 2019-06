NBA冠軍戰／柯瑞看總管談KD也哭了　曝隊醫曾保證傷勢不會加重

▲杜蘭特再次倒下讓勇士一哥柯瑞很難過。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士驚險以1分差將總冠軍賽戰線延長到G6,下一場將回到甲骨文球場力拚扳平戰局;但G5回歸的杜蘭特(Kevin Durant)傷到阿基里斯腱,重擊團隊士氣。一哥柯瑞(Stephen Curry)第一時間就憂心地跟著KD回到休息室,賽後看到總管邁爾斯(Bob Myers)哽咽談KD的傷勢時,自己也忍不住哭了。

Warriors GM Bob Myers in tears explaining that Kevin Durant has an Achilles injury and will get an MRI tomorrow. I showed Steph Curry this video in the locker room - he began tearing up as well, went to find Bob, then hugged him. pic.twitter.com/kklInlOmEP