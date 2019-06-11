NBA冠軍戰／柯瑞看總管談KD也哭了　曝隊醫曾保證傷勢不會加重

▲杜蘭特再次倒下讓勇士一哥柯瑞很難過。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士驚險以1分差將總冠軍賽戰線延長到G6，下一場將回到甲骨文球場力拚扳平戰局；但G5回歸的杜蘭特(Kevin Durant)傷到阿基里斯腱，重擊團隊士氣。一哥柯瑞(Stephen Curry)第一時間就憂心地跟著KD回到休息室，賽後看到總管邁爾斯(Bob Myers)哽咽談KD的傷勢時，自己也忍不住哭了。

Warriors GM Bob Myers in tears explaining that Kevin Durant has an Achilles injury and will get an MRI tomorrow. I showed Steph Curry this video in the locker room - he began tearing up as well, went to find Bob, then hugged him. pic.twitter.com/kklInlOmEP 請繼續往下閱讀... 2019年6月11日

衛冕軍勇士的3連霸之路因為傷病問題變得嚴峻，從西區準決賽G6開始，就少了今年季後賽場均能攻得32.3分的重要得分手杜蘭特。相隔超過1個月，灣區大軍決定讓KD在總冠軍賽G5回歸先發，卻出現了誰都不想看到的一幕，這位2屆FMVP再次倒下，還是受了恐危及生涯的阿基里斯腱傷勢。

勇士從上到下都為此感到相當沮喪，主帥柯爾(Steve Kerr)沉重地說，「我為杜蘭特感到難過，這是一場很不可思議的勝利，同時卻也遭逢巨大的損失。」

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》記者尼可拉斯(Rachel Nichols)報導，柯爾不斷重複著「賽前醫生告訴我們，他不會因為回歸而傷勢加重」這句話，球隊總管邁爾斯和柯爾都顯得十分痛苦，因為他們覺得自己必須為如此的悲劇負責。

有外國的球迷就將矛頭指向勇士隊醫，「這就是為什麼NBA球員必須向獨立機構的醫生尋求第二意見諮詢，隊醫是把球隊的利益擺第一，球員只排在第二。」

儘管衛冕軍將戰線延長到G6，還將回到主場應戰，有機會一舉將系列賽扳成3勝3敗，但失去杜蘭特讓全隊都備受打擊。記者尼可拉斯將總管邁爾斯在賽後記者會哽咽談KD傷勢的影片給一哥柯瑞看，「咖哩」忍不住落淚，並找到邁爾斯，給對方一個安慰的擁抱。

▲杜蘭特再次傷退。（圖／達志影像／美聯社）