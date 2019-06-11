NBA冠軍戰／勇士總管哽咽曝KD阿基里斯腱受傷　右腳不自然抽動

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從在西區準決賽G5拉傷右小腿後，杜蘭特(Kevin Durant)已經休養了1個月，終於在總冠軍賽G5回歸先發，但他打了12分鐘就在一次進攻中，右腳蹬地後再次倒地。透過慢動作重播可以看到，他的右腳不自然抽動，隨後被拍到雙手拄著拐杖還穿上保護靴離場。勇士總管邁爾斯(Bob Myers)賽後哽咽坦承，KD遭逢了阿基里斯腱的傷勢。

在陷入1勝3敗絕境後，傳出勇士全隊因為杜蘭特遲遲未能復出感到沮喪。KD總算在休養了1個月後，在總冠軍賽G5復出，但次節還剩9分46秒，出現了灣區大軍最不想看到一幕，這位兩屆FMVP帶球進攻，右腳蹬地之後再次感受到右小腿不適，跳了幾步跌坐在場邊，被老將伊古達拉(Andre Iguodala)攙扶回休息室，柯瑞(Stephen Curry)也跟在後面關心狀況。

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杜蘭特受傷後罵了一句F開頭的髒話，似乎知道情況不妙，隨後他被目擊穿著黑色運動服，雙手拄著拐杖離開球場，右腳還穿上了保護靴。一開始外界猜測KD再次傷到右小腿；但勇士總管邁爾斯在賽後記者會上帶來令灣區球迷更加心碎的消息，他幾度哽咽表示，這位兩屆FMVP傷到的是阿基里斯腱。

▲杜蘭特受傷。（圖／CFP）

邁爾斯表示，讓杜蘭特在G5復出是球隊和KD本人經過嚴密討論後所做的決定，不該有人為此受到責備，但如果真的要找代罪羔羊，他願意扛起所有責任。先前就有傳聞指出，KD可能是阿基里斯腱受傷，但邁爾斯否認這項說法，「一開始的傷勢是小腿受傷，但這次不是小腿。」

杜蘭特右腳詳細的傷情，得等明日的MRI檢查結果出爐才能確認；邁爾斯對於再次看到KD倒下，還受了這種恐危及球員生涯的傷勢感到萬分自責，他也替KD回應質疑，「那些質疑他是否想回到陣中的人是錯的，他是最被大家誤解的一個人，他是很棒的隊友，我很幸運能夠認識他。」

▲杜蘭特受傷。（圖／CFP）