運動雲

>

NBA冠軍戰／勇士總管哽咽曝KD阿基里斯腱受傷　右腳不自然抽動

ETtoday運動雲

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自從在西區準決賽G5拉傷右小腿後，杜蘭特(Kevin Durant)已經休養了1個月，終於在總冠軍賽G5回歸先發，但他打了12分鐘就在一次進攻中，右腳蹬地後再次倒地。透過慢動作重播可以看到，他的右腳不自然抽動，隨後被拍到雙手拄著拐杖還穿上保護靴離場。勇士總管邁爾斯(Bob Myers)賽後哽咽坦承，KD遭逢了阿基里斯腱的傷勢。

在陷入1勝3敗絕境後，傳出勇士全隊因為杜蘭特遲遲未能復出感到沮喪。KD總算在休養了1個月後，在總冠軍賽G5復出，但次節還剩9分46秒，出現了灣區大軍最不想看到一幕，這位兩屆FMVP帶球進攻，右腳蹬地之後再次感受到右小腿不適，跳了幾步跌坐在場邊，被老將伊古達拉(Andre Iguodala)攙扶回休息室，柯瑞(Stephen Curry)也跟在後面關心狀況。

請繼續往下閱讀...

杜蘭特受傷後罵了一句F開頭的髒話，似乎知道情況不妙，隨後他被目擊穿著黑色運動服，雙手拄著拐杖離開球場，右腳還穿上了保護靴。一開始外界猜測KD再次傷到右小腿；但勇士總管邁爾斯在賽後記者會上帶來令灣區球迷更加心碎的消息，他幾度哽咽表示，這位兩屆FMVP傷到的是阿基里斯腱。

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant），受傷。（圖／CFP）

▲杜蘭特受傷。（圖／CFP）

邁爾斯表示，讓杜蘭特在G5復出是球隊和KD本人經過嚴密討論後所做的決定，不該有人為此受到責備，但如果真的要找代罪羔羊，他願意扛起所有責任。先前就有傳聞指出，KD可能是阿基里斯腱受傷，但邁爾斯否認這項說法，「一開始的傷勢是小腿受傷，但這次不是小腿。」

杜蘭特右腳詳細的傷情，得等明日的MRI檢查結果出爐才能確認；邁爾斯對於再次看到KD倒下，還受了這種恐危及球員生涯的傷勢感到萬分自責，他也替KD回應質疑，「那些質疑他是否想回到陣中的人是錯的，他是最被大家誤解的一個人，他是很棒的隊友，我很幸運能夠認識他。」

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant），受傷。（圖／CFP）

▲杜蘭特受傷。（圖／CFP）

關鍵字： 暴龍勇士NBANBA冠軍戰杜蘭特KD
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

熱門新聞

NBA冠軍戰／G5勇士106比105扳回1勝　浪花兄弟連砍救命三分

快訊／帕克無預警宣布退休　馬刺4冠三劍客最後一人

NBA冠軍戰／KD復出痛苦再傷退　羅瑞暖心要暴龍迷不准歡呼

鵜鶘醞釀多方交易戴維斯　盼換回全明星、潛力加2枚首輪

NBA冠軍戰／杜蘭特能練球卻不能出賽　勇士休息室「怪聲」充斥

NBA冠軍戰／林書豪成就首位出賽獲冠軍戒亞洲球員再等等

讀者回應

﻿

最新新聞

1獅象戰延賽　彭政閔2千安再等等

2楚特追平2分砲！打飛柳賢振勝投

3柯瑞譴責球迷慶祝KD傷退離場

4桃猿文青趴　文青品牌大集散

5華南青少棒延至14日天母、三重進行

熱門新聞

1NBA冠軍戰／G5勇士106比105扳回1勝

2快訊／帕克宣佈結束18年生涯

3KD復出痛又傷　羅瑞要暴龍迷不准歡呼

4鵜鶘醞釀多方交易戴維斯

5杜蘭特不出賽　勇士休息室內鬨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊　緊急送醫急救！

館長開球挖地瓜 很漏氣心情低落

林哲瑄打擊跟釣蝦一樣，四打數三安打手感火燙 | 06_09 富邦 vs 統一 賽後

翁瑋均投球失控！觸身球直擊張志豪的腰間，陳江和趕快安撫情緒 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 六局下

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366