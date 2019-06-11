NBA冠軍戰／G5勇士106比105扳回1勝　浪花兄弟連砍救命三分

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

首度打進總冠軍賽的暴龍，11日回到多倫多迎接G5力拚封王，雖然從開賽就一路落後給勇士，但前3節僅14分進帳的當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)拿下關鍵的10分，一舉將比數反超103比97；但最後1分22秒，浪花兄弟接連砍進救命三分球，硬是把比數反超為106比103，終場以106比105扳回一勝。

面臨背水一戰的勇士，苦等了1個月終於在總決賽G5迎回右小腿拉傷的主力得分手杜蘭特，他開賽就連砍2顆三分球，加上「浪花兄弟」柯瑞和湯普森(Klay Thompson)接連在外圍開火，拉出一波19比12的攻勢。暴龍則有中鋒小賈索(Marc Gasol)穩住戰局，打出9比0反擊，將比數反超為21比19。

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柯瑞和杜蘭特首節合砍25分，讓勇士取得34比28、6分領先。但次節還剩9分46秒，出現了勇士最不想看到一幕；KD帶球進攻，右腳蹬地後再次感受到右小腿不適倒地，被老將伊古達拉(Andre Iguodala)攙扶回休息室，柯瑞也跟在後面關心；KD前2節打了12分鐘，留下11分、2籃板的數據。

▲杜蘭特受傷。（圖／CFP）



勇士緊急換上卡森斯(DeMarcus Cousins)，他上陣後連切帶投掃下9分，率隊拉開46比35、11分領先。上半場最後6分05秒，柯瑞完成了一記四分打，將分差擴大到13分。暴龍一度在羅瑞與雷納德帶領下，將分差縮小到1分；勇士靠柯瑞次節終了前33.5秒的三分球穩住局面，上半場打完保有62比56領先。

暴龍第3節開局一度將分差縮小到4分，但柯瑞與伊古達拉隨即回敬2顆三分，率隊拉出10比0攻勢，將比數改寫為77比63、14分差。不過暴龍很快也由范弗利特和小賈索攜手反擊，在羅瑞最後3分54秒切入得手後，憑藉一波10比0攻勢追到73比77。

不過每當暴龍追近比分，勇士總有人跳出來穩定軍心，湯普森站出來砍進個人單場第5顆三分球，「浪花兄弟」前3節聯手轟下46分，卡森斯則連續在籃下得手；前3節打完，勇士以84比78、6分領先。

▲杜蘭特受傷。（圖／CFP）

暴龍從開賽就一路落後給衛冕軍，當家王牌雷納德前3節手感有些冰冷，15投4中僅14分進帳。伊巴卡(Serge Ibaka)末節開局迅速拿下4分，羅瑞則在左側45度角砍進個人此役首記外線，隨後伊巴卡雙手爆扣放進兩分，暴龍追到89比92，迫使勇士喊出暫停。

雷納德最後6分54秒拿下兩分，更將分差縮小到1分；但勇士悍將格林(Draymond Green)隨即在弧頂砍進三分球，雙方陷入拉鋸。終場前5分13秒，雷納德在弧頂連續飆進2記外線，加上一記打板兩分，1分07秒內連拿8分；最後3分28秒再砍進兩分，一人率隊拉出10比2的反擊，將比數反寫為103比97。

最後2分32秒，湯普森的三分球將差距縮小到3分；隨後卡森斯爆扣被抓妨礙中籃，雙方依舊3分差。最後1分22秒，浪花兄弟接連砍進三分，再將比數反超為106比103。羅瑞最後29.9秒切入放進兩分，雙方又回到1分差；可惜暴龍沒有把握反超機會，最終以1分飲恨，系列賽變成3勝2敗。

勇士此役以柯瑞23投10中攻下31分、8籃板和7助攻最佳；湯普森繳出26分、6籃板和4助攻；浪花兄弟聯手砍了12顆三分球。暴龍則以雷納德砍下26分最高，他另有12籃板和6助攻；羅瑞攻得18分、6助攻。

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）