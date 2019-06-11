NBA冠軍戰／勇士內外相逼要KD復出釀禍？隨隊記者指根本沒準備好

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士在總冠軍賽G5迎回養傷將近1個月的杜蘭特(Kevin Durant)，提振了面臨背水一戰的灣區大軍的士氣，但次節開局卻出現噩耗，這位兩屆FMVP在進攻過程中再次傷到右腳，需要兩人攙扶才能退場；賽後確認是阿基里斯腱受傷，因而出現質疑勇士「內外相逼」趕著要KD復出才會釀禍的聲浪。

勇士老將伊古達拉(Andre Iguodala)在G5賽前一天談到杜蘭特的狀況，提到若是他還沒準備好，為何要在情況不允許之下犧牲自己的身體，去向別人證明些什麼。後場神射湯普森(Klay Thompson)則坦言，這位兩屆FMVP的傷勢比其他人都還重；但KD最終在總冠軍賽G5回歸先發陣容。

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結果次節開局僅2分14秒，杜蘭特就在一次進攻中再次傷到右腳倒地，他坐在地上按著阿基里斯腱附近的位置，呼叫醫療團隊到場上。隨隊記者史雷特(Anthony Slater)在推特上表示，很顯然KD根本就還沒準備好回歸，出現了一些指責勇士內外相逼，趕著要KD在這個系列賽亮相才會造成悲劇的聲音。

▲杜蘭特受傷。（圖／CFP）

暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)則提到，勇士和他們的醫療團隊肯定會因為杜蘭特再次受傷而受到抨擊；勇士總管邁爾斯(Bob Myers)賽後將責任一肩扛，他哽咽地說，「若要責怪的話，就怪我好了。」他好幾度忍住淚水才能繼續發言，「我知道他受到不少打擊，但他只想打籃球，現在他卻不能打了。」

李溫柏格拋出了一個問題，究竟該讓球員成為最後決定是否上場的人，還是球隊有責任該保護球員免於受傷的風險？據邁爾斯的說法，選擇讓杜蘭特在總冠軍賽G5復出，是球隊方面跟KD本人一起討論過後的結果。

不過賽前一天《ESPN》記者弗雷戴爾(Nick Friedell)就指出，這位明星長人與隊友合練，但時間不長，KD是最早回到休息室的球員，離開球場時，他的小腿和阿基里斯腱的位置都綁著冰袋。

▲杜蘭特受傷。（圖／CFP）