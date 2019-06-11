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NBA冠軍戰／勇士G5半場62比56領先暴龍　KD傷退！柯瑞砍23分

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▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant），受傷。（圖／CFP）

▲杜蘭特傷退。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

隊史首度打進總冠軍賽的暴龍，11日回到多倫多主場力拚封王，但從開賽就一路落後給勇士；衛冕軍迎回養傷1個月的杜蘭特(Kevin Durant)，這位2屆FMVP卻在次節還剩9分46秒舊傷復發，所幸緊急頂替他的卡森斯(DeMarcus Cousins)高效掃下9分，加上一哥柯瑞(Stephen Curry)貢獻23分，勇士上半場打完保有62比56領先。

面臨背水一戰的勇士，苦等了1個月終於在總決賽G5迎回右小腿拉傷的主力得分手杜蘭特，他開賽就連砍2顆三分球，後場的浪花兄弟柯瑞和湯普森(Klay Thompson)也接連在外圍開火，衛冕軍前5次外線出手全部命中，拉出一波19比12的攻勢。

暴龍則有當家中鋒小賈索(Marc Gasol)穩住戰局，他砍進一顆三分球，並連續站上罰球線攻下8分，讓勇士無法將差距擴大到雙位數。首節還剩5分21秒，西亞卡姆(Pascal Siakam)抄走湯普森的球，雷納德快速推進到前場接到羅瑞(Kyle Lowry)的助攻，硬是吃掉勇士悍將格林(Draymond Green)拋進兩分，率隊將比數扳成19平。

隨後小賈索又拿下兩分，暴龍一波9比0反擊，將比數反超為21比19，兩隊陷入拉鋸。柯瑞和杜蘭特首節分別攻下14分、11分，讓勇士取得34比28、6分領先。不過包括KD在內，衛冕軍先發5虎有3人領到2犯；暴龍則是後場出現犯規麻煩，主控羅瑞和生子後狀態神勇的替補後衛范弗利特(Fred VanVleet)首節各領到2犯。

湯普森次節開局連2記跳投命中拿下5分，勇士拉開9分差，但此節還剩9分46秒出現了勇士最不想看到一幕。杜蘭特帶球進攻，右腳蹬地之後再次感受到右小腿不適，跳了幾步跌坐在場邊，工作人員和老將伊古達拉(Andre Iguodala)攙扶著他回休息室，柯瑞也跟在後面關心。

勇士緊急換上卡森斯(DeMarcus Cousins)，他上陣後連切帶投掃下7分，率隊拉開46比35、11分領先。上半場最後6分05秒，柯瑞在底線砍進三分球，還造成范弗利特個人第3犯，完成了一記四分打，將分差擴大到52比39、13分。但羅瑞和雷納德帶領暴龍展開反擊，回敬一波10比3攻勢；最後43.3秒，西亞卡姆再放進兩分，將分差逼近到1分。

勇士靠柯瑞次節終了前33.5秒的三分球穩住局面，上半場打完保有62比56領先。一哥柯瑞11投7中轟了23分，他與湯普森聯手砍進6顆三分球。杜蘭特上半場打了12分鐘，5投3中攻下11分、2籃板，包括3顆三分球，無奈因為舊傷復發退場，一跛一跛被攙扶下場，看起來狀態不妙。暴龍則以小賈索得到15分最高；雷納德也貢獻13分。

▲2019 NBA總冠軍G5，西亞卡姆（Pascal Siakam）。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍西亞卡姆(右)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰暴龍雷納德羅瑞柯瑞KD
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