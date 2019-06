NBA冠軍戰／勇士G5半場62比56領先暴龍　KD傷退！柯瑞砍23分

▲杜蘭特傷退。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

隊史首度打進總冠軍賽的暴龍,11日回到多倫多主場力拚封王,但從開賽就一路落後給勇士;衛冕軍迎回養傷1個月的杜蘭特(Kevin Durant),這位2屆FMVP卻在次節還剩9分46秒舊傷復發,所幸緊急頂替他的卡森斯(DeMarcus Cousins)高效掃下9分,加上一哥柯瑞(Stephen Curry)貢獻23分,勇士上半場打完保有62比56領先。

Steph Curry went back to the locker room with Kevin Durant pic.twitter.com/CEpMecRpFr