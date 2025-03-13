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NBA爆發流血衝突！兩隊中鋒「抱摔」變摔角秀　雙雙遭驅逐

記者游郁香／綜合報導

太陽今（13）日作客火箭，上半場最後3分多鐘場上爆發嚴重衝突，鳳凰城中鋒普朗李（Mason Plumlee）與「水行俠」亞當斯（Steven Adams）在內線卡位時糾纏在一起，幾秒鐘後兩人互相抱摔在地，隨即引發大混戰，最終兩人遭雙雙驅逐出場。

這起衝突發生在第2節剩下3分多鐘，當時火箭後衛格林（Jalen Green）命中一記跳投，亞當斯與普朗李在內線激烈卡位爭搶籃板，原本只是正常的對抗，但兩人糾纏不休，從禁區一路推擠到弧頂，場面逐漸失控。

▲▼太陽中鋒普朗李、火箭「水行俠」亞當斯。（圖／達志影像／美聯社）

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▲太陽中鋒普朗李。（圖／達志影像／美聯社）

身高6呎11吋（約210公分）、體重265磅（約120公斤）的「水行俠」亞當斯，率先將雙臂插入普朗李的腋下，並強行將對手向後推進數步，身高6呎10吋（約208公分）、體重254磅（約115公斤）的普朗李試圖掙脫，最終兩人摔倒在地，引發場上混亂。

太陽的板凳席瞬間騷動，隊友與工作人員趕忙上前試圖拉開雙方，裁判與保全也迅速介入。經過裁判回看重播畫面後，宣布對兩人各判一次技術犯規，並立即將兩人驅逐出場。值得一提的是，鏡頭還拍到普朗李的額頭上流血。

普朗李此役出戰13分鐘，貢獻4分、6籃板，他本季場均能砍4.7分、6.4籃板；亞當斯今日則替補登場，拿下1分、4籃板，他本季繳出場均3.7分、5.3籃板。

▲▼太陽中鋒普朗李、火箭「水行俠」亞當斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭「水行俠」亞當斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽火箭普朗李亞當斯

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