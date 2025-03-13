歐冠爆爭議！馬競點球戰遭判「二次觸球」無效　皇馬驚險晉8強

Álvarez's penalty is overturned by VAR after a double touch ????



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記者游郁香／綜合報導

西甲馬德里「雙雄」今（13）日凌晨在歐冠16強賽第2戰交手，雙方一路踢到點球大戰，皇馬最終以4比2勝出，驚險晉級8強。然而，比賽中出現極具爭議的一幕，馬競「小蜘蛛」阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）主罰點球時，VAR判定他「二次觸球」，因此進球無效，成為這場勝負的關鍵。

皇馬在16強賽首回合2比1勝出，次回合正規賽踢完，馬競1比0，雙方兩回合戰成2比2，進行殘酷的「點球大戰」決定哪一隊晉級。當「小蜘蛛」阿爾瓦雷斯主罰馬競的第2顆點球時，他在射門瞬間滑倒，球雖成功入網，但VAR重播顯示，他的支撐腳疑似在起腳時輕觸皮球，隨後才完成射門。主裁判經VAR確認後，判定此進球無效，讓皇馬在點球戰取得2比1領先優勢。

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▲馬競「小蜘蛛」阿爾瓦雷斯的點球遭VAR判定「二次觸球」，進球無效。（圖／達志影像／美聯社，下同）

阿爾瓦雷斯的進球被取消後，皇馬中場巴爾韋德（Federico Valverde）隨即罰進，將優勢擴大至3比1。馬競的科雷亞（Angel Correa）成功將分數追近，門將奧布拉克（Jan Oblak）也成功撲出巴斯克斯（Lucas Vazquez）的點球，讓馬競重燃希望。

然而，洛倫特（Marcos Llorente）隨後的射門擊中門柱，皇馬後衛呂迪格（Antonio Rudiger）頂住壓力，命中致勝點球，最終皇馬點球大戰4比2勝出，驚險晉級8強。

「小蜘蛛」的進球遭取消引發爭議，馬競主帥西蒙尼（Diego Simeone）賽後表示，「裁判說他罰球時，支撐腳碰到了球，但從我看到的畫面來看，球並沒有移動。不過，既然已經判罰，我也只能接受這個結果。」隨後他詢問在場記者，「誰看到他確實碰到兩次球？請舉手？」結果現場無人舉手。

皇馬門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）則說，他認為阿爾瓦雷斯確實觸球兩次，他在場上第一時間就向裁判反映此情況。他批評馬競賽後的抱怨行為，更暗諷西甲近來的裁判爭議，「我已經受夠這種受害者心態了，每次都在抱怨裁判，無論是西甲還是歐冠，裁判沒有幫助任何一方，這次VAR已經很清楚地做出了決定。」

皇馬教頭安切洛蒂（Carlo Ancelotti）也認同這次判決，「VAR發現了這個問題，當我們意識到有爭議時，他們已經透過VAR確認了二次觸球。我看了重播，認為確實有第二次觸球的動作。」