鐵人扛不住了？　尼克「大橋」建議主帥減少先發上場時間

▲尼克「大橋」布里吉斯（左）希望減少先發上場時間。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克搖擺人「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）是當今NBA的「鐵人」，他職業生涯7年從未缺席任何1場例行賽，以耐戰力著稱。然而，他近日主動向總教練席波杜（Tom Thibodeau）建議，應減少先發球員的上場時間。

眾所皆知，席波杜的執教風格向來以重用主力球員著稱，本季尼克陣中已有3名球員名列場均出賽時間前10，其中哈特（Josh Hart）與布里吉斯更是分居前2名。尼克目前戰績41勝23敗，穩居東區第3，傳出布里吉斯與席波杜溝通，希望能降低主力的負擔。

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「這對身體來說並不輕鬆。」布里吉斯表示，「作為教練當然希望球員能多打，但我們陣容夠深厚，板凳球員也能頂上，沒必要每場先發都打到47、48分鐘。」

▲尼克哈特（中）、總教練席波杜（右）。（圖／達志影像／美聯社）

布里吉斯與哈特本季場均出賽接近38分鐘，而布里吉斯累積2420分鐘，領先全聯盟。他強調，減少主力出賽時間能讓攻防兩端更加平衡，也能避免體力透支導致防守端漏洞增加。

「我們球隊有很多優秀的球員可以減少我們的負擔。」布里吉斯說，「這對防守有幫助，對進攻也有幫助，讓球員不會因為太疲憊而在場上送分，也能保持場上的活力。」

▲布里吉斯（左）生涯以鐵人般耐戰度著名。（圖／達志影像／美聯社）

布里吉斯至今職業生涯從未缺席過例行賽，目前擁有聯盟最長的連續出賽紀錄，因此當他主動向席波杜建議調整輪替，確實值得關注。

「我認為他（席波杜）並不是完全排斥這個想法，有時候他只是過於專注，習慣讓某些球員一直留在場上。」布里吉斯表示，「有時候需要提醒他，例如讓沙米特（Landry Shamet）這類球員繼續打，他們狀況正佳時就應該留在場上。」