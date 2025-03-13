爭冠有變數？雷霆全明星前鋒受傷　恐長時間缺陣

▲雷霆全明星前鋒威廉斯受傷，缺席今日對塞爾提克的比賽。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆全明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）在11日對金塊的比賽中受傷，總教練戴諾特（Mark Daigneault）今（13）日表示，威廉斯未隨隊前往波士頓比賽，且目前尚無明確的復出時間表，可能缺席好一段時間。

奧克拉荷馬雷霆今日作客波士頓塞爾提克，這場比賽被視為本季總冠軍賽的預演。然而，雙方陣容並不完整，因為雷霆威廉斯確定因臀部拉傷缺席，而塞爾提克主戰中鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）則因病毒感染未出賽。

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▲威廉斯（右）可能缺席長時間。（圖／達志影像／美聯社）

本季威廉斯表現全面提升，場均數據皆創生涯新高，並成功入選全明星賽。他是雷霆陣中僅次於SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的第2得分點，同時也是球隊最穩定的外圍防守者之一。雷霆通常會讓多特（Luguentz Dort）主防對方的頭號得分手，而威廉斯則負責次要防守任務，如今他缺陣，戴諾特將被迫尋找其他人選來應對塞爾提克雙槍坦圖（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）。

更重要的是，雷霆在進攻端將失去一位場均20分以上的穩定得分點，威廉斯的存在讓SGA在面對高強度防守時能獲得喘息機會，而如今他的缺席將使雷霆進攻變得更加依賴SGA。

目前，雷霆還未公布威廉斯的進一步傷情，球隊能否以完整陣容進入季後賽仍有待觀察。