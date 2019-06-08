NBA冠軍戰／勇士對KD未能復出很沮喪　嘴綠：為何不能創造歷史

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

距離杜蘭特(Kevin Durant)在西區冠軍賽G5拉傷右小腿已經將近1個月，他卻直到總決賽G4都未能復出；美國《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)披露，這讓勇士全隊感到沮喪。如今衛冕軍被逼入1勝3敗絕境，雖然幾位主將柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)都宣稱能扭轉頹勢，但隨隊記者觀察到灣區休息室一片死寂。

勇士原本抱著杜蘭特能在G4回歸的希望，但主帥柯爾賽前一天宣布KD還沒準備好復出。美國《ESPN》記者溫德霍斯特指出，這位兩屆FMVP在前一天的訓練中試圖做一些事，無奈沒有奏效，沮喪的氛圍圍繞著整支勇士隊，「他的身體還沒準備好，訓練師不相信，他自己也不相信。」

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灣區大軍雖在G4迎回後場神射湯普森(Klay Thompson)，他帶著左腿筋傷勢砍進了6顆三分球，攻下全隊最高的28分，仍難阻衛冕軍在下半場遭暴龍逆轉，他賽後落寞地離開球場，走路還有些一跛一跛的。如今勇士陷入了1勝3敗的絕境，G5將到多倫多面對背水一戰。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

雖然主帥柯爾在G4賽前表示，他希望杜蘭特能在G5或G6回歸；但有越來越多人開始懷疑，KD恐怕會如巴克利(Charles Barkley)所預言的，根本不會在總決賽登場。

不過勇士對於1勝3敗的處境並不陌生，他們曾在2016年西區冠軍賽以1勝3敗落後給雷霆，但接下來連取3勝晉級；但也是同一年，灣區大軍在總冠軍賽取得3勝1敗聽牌優勢後，被詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士逆轉，痛失冠軍金盃。

這些經驗帶給勇士眾將支撐下去的信念，格林賽後便反問道，「為什麼我們不能創造屬於我們的歷史呢？」2016年的騎士隊確實就是在1勝3敗後展開絕地大反攻，並且成功逆轉捧起隊史首冠；這次換灣區大軍面臨這個艱鉅挑戰，他們能否成為史上第2支在總決賽克服1勝3敗絕境封王的隊伍，備受矚目。

▲勇士杜蘭特(左)。（圖／路透）