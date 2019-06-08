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NBA冠軍戰／周董從巴黎飛到灣區力挺　林書豪：周教練來就會贏

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▲林書豪發文感謝周董夫婦相挺。（圖／翻攝自IG／jilin7）

▲林書豪發文感謝周董夫婦相挺。（圖／翻攝自IG／jilin7）

體育中心／綜合報導

天王周杰倫與愛妻昆凌日前受邀到凡爾賽宮參加鋼琴家郎朗的婚禮，兩人隨後又從巴黎飛往美國灣區，為的就是要力挺正隨暴龍隊出征NBA總冠軍賽的好友林書豪。「豪小子」在暴龍G4以105比92逆轉取勝後，分享了兩人的合照，並打趣表示，「周教練來的時候，我們就會贏球哈哈。」

周董在暴龍奪下東區冠軍後，曾在林書豪的「捧盃」貼文下留言表示，等到總冠軍賽的時候要坐在這位台裔控衛的旁邊；結果他真的以行動實踐承諾，在與愛妻昆凌參加完知名鋼琴家郎朗的婚宴後，就從巴黎飛到美國灣區，除了共進晚餐，還一起「訓練」，開心敘舊。

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雖然林書豪G4沒獲得上場時間，但他在G3最後51.7秒上陣，已經讓他成為首位在總冠軍賽登場的亞裔美國球員。暴龍G4在當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)飆出36分、12籃板和2助攻，外帶4抄截、1火鍋帶領下，在Q3上演37對21的一波流扭轉落後局面，終場反以105比92取得系列賽第3勝率先聽牌。

賽後林書豪與周杰倫在球員通道閒聊，並曬出自己與對方的合照，戴著墨鏡的周董拿著「豪小子」簽過名的7號暴龍戰袍。這位台裔控衛特別感謝周董夫婦飛到美國幫他加油，用中文寫道，「太好的朋友！周教練來的時候，我們就會贏球哈哈。需要贏一場，還不能慶祝。」

林書豪也用英文誇讚了暴龍的團隊表現，向幾名主將雷納德(Kawhi Leonard)、羅瑞(Kyle Lowry )和西亞卡姆(Pascal Siakam)致意，並再次感謝周董大老遠飛到灣區只為了支持自己。

▲林書豪感謝周董夫婦相挺 。（圖／CFP）

▲林書豪感謝周董夫婦相挺 。（圖／CFP）

關鍵字： NBANBA冠軍戰林書豪暴龍周杰倫周董昆凌
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