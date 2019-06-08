NBA冠軍戰／勇士打完甲骨文最終戰？雷納德：還不能說我們比較強

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士在灣區主場連輸了2戰，反倒是原本較不被看好的暴龍率先取得3勝1敗聽牌，衛冕軍若是接下來到多倫多作客無法連取2勝，G4恐怕就會成為他們在甲骨文球場的最終戰。不過暴龍全隊G4賽後沒有笑容也沒有慶祝，此役狂飆36分的雷納德(Kawhi Leonard)面無表情地說，「總決賽還沒結束，我還不能說我們是更出色的隊伍。」

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轉戰多倫多不到1年的雷納德，在例行賽休了22場，將所有的能量在季後賽一次爆發，不僅率隊在東區冠軍賽克服0勝2敗劣勢晉級；進入總冠軍賽，他依舊維持如機器人般的高效率，關鍵時刻也絕不手軟，4戰場均能攻下30.8分、10.3籃板和4助攻，外帶2抄截。

雷納德G4猛轟了36分、12籃板，其中有17分集中在第3節，率隊單節打出37對21的一波流，一舉反超了比數，終場以105比92賞給勇士主場2連敗。這位冷面殺手賽後完全沒有喜色，「我不打英雄球，我不是為球迷打球，我是為了贏得勝利而拚戰；我也不是為了打破紀錄而上場比賽。只要我能幫助我的球隊，我就覺得很滿意。」

這一敗帶給尋求3連霸的勇士沉重的一擊，勇士隨隊記者弗來德(Nick Friedell)指出，此役賽後的勇士休息室，是這一季以來最安靜的一次，「也是這一季全隊洗澡、離開休息室最快的一次，他們顯得身心俱疲。」

不過帶領暴龍拿下3勝1敗，距離隊史首冠僅一步之遙的雷納德，賽後也完全沒有喜色，他淡定表示，「總決賽還沒結束，我還不能說我們是更出色的隊伍。」他提到，此戰贏球的關鍵在於防守和下半場攻下63分，維持比賽的節奏。