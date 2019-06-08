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NBA冠軍戰／伊巴卡12投9中助聽牌　客場替補拿20分雷槍後首人

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▲暴龍伊巴卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍伊巴卡。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去3場總決賽得分都僅個位數的暴龍禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)，在G4打出個人今年季後賽代表作，他從板凳出發12投9中砍下全隊次高的20分、4籃板，是暴龍能取得3勝1敗聽牌優勢的功臣之一；他也成為2013年的「雷槍」艾倫(Ray Allen)後，首位在總冠軍賽客場賽事中，單場至少攻得20分的替補球員。

前役單場狂搧6鍋的伊巴卡，G4繼續在甲骨文球場發威，這次換開啟得分火力，他替補上陣22分鐘，就以7成5的命中率掃下20分、4籃板和1助攻，外帶2火鍋，僅次於當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)的36分，單場正負值高達+11，繳出個人今年季後賽的最佳表現。

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伊巴卡整場都維持高效率，上半場僅打10分鐘，就以5投4中貢獻全隊次高的8分；決勝節當重要的板凳夥伴范弗利特(Fred VanVleet)挨了重拐眼角噴血傷退後，伊巴卡隨即跳出來完成一記三分打，不讓勇士有機可乘。

最後6分47秒，勇士神射湯普森(Klay Thompson)飆進一顆24呎三分試圖率隊追趕分數，伊巴卡又挺身以一記爆扣回應，讓暴龍保有14分領先，終場以105比92贏得總冠軍賽第3勝率先聽牌。

伊巴卡單場20分的表現，讓他成為繼2013年總決賽的艾倫後，首位在總冠軍賽客場比賽中，至少得到20分的替補球員。「雷槍」該季代表熱火出戰馬刺，他在G5從板凳挹注了21分。

談到這關鍵的一勝，伊巴卡說，這一切都源於他們付出了巨大的努力並相信自己，同時展現了強悍的心理素質，「我們每一輪季後賽的表現越來越好，第一輪、第二輪、東區決賽，而現在我們站上總冠軍賽的舞台。就像羅瑞(Kyle Lowry)說的，我們總是嚴陣以待，即使是那些沒得到上場機會的夥伴，他們依舊非常努力訓練。每場比賽都有不同的人站出來，我們隨時做好準備。」

▲暴龍伊巴卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍伊巴卡。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰暴龍伊巴卡
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