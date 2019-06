NBA冠軍戰／暴龍范弗利特臉上挨重拐　右眼噴血縫7針疑似掉牙

▲暴龍范弗利特。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

一度在季後賽次輪陷入空前低潮的暴龍替補控衛范弗利特(Fred VanVleet),自從在東區冠軍賽G4賽前喜迎兒子誕生後,就此一掃低迷手感,總決賽前3戰他場均能貢獻14.3分;不過他在G4末節開局不到3分鐘,意外被李文斯頓(Shaun Livingston)的手肘重擊臉部,右眼角當場爆出鮮血,被迫退場回到休息室檢查。

There was a tooth on the floor after Fred VanVleet headed back to the Raptors' locker room.



(: @espn) pic.twitter.com/J0YkX9BVjS