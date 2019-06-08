NBA冠軍戰／暴龍范弗利特臉上挨重拐　右眼噴血縫7針疑似掉牙

▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

一度在季後賽次輪陷入空前低潮的暴龍替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)，自從在東區冠軍賽G4賽前喜迎兒子誕生後，就此一掃低迷手感，總決賽前3戰他場均能貢獻14.3分；不過他在G4末節開局不到3分鐘，意外被李文斯頓(Shaun Livingston)的手肘重擊臉部，右眼角當場爆出鮮血，被迫退場回到休息室檢查。

There was a tooth on the floor after Fred VanVleet headed back to the Raptors' locker room.



(: @espn) pic.twitter.com/J0YkX9BVjS 請繼續往下閱讀... 2019年6月8日

前役三分球10投6中的「聖堂射手」格林(Danny Green)，G4前3節卻完全找不到手感，三分球5投全部落空；暴龍主帥納斯(Nick Nurse)在首節還剩6分04秒就換上生子後大爆發的范弗利特，雖然范弗利特9投3中並沒有特別準，但他送出6次助攻，抓下4記籃板，在被迫傷退前，他的正負值達到+12。

末節還剩9分35秒左右，勇士替補李文斯頓在空中想把球放進籃框，手肘剛好打中在他後方的范弗利特，范弗利特臉上挨了一記重拐，右眼角鮮血直流，被迫回到休息室治療，並檢查是否有腦震盪。最後他縫了7針，慶幸的是沒有腦震盪的狀況，下一場將能如期上陣。

值得一提的是，范弗利特退場後，鏡頭拍到球場上疑似有一顆牙齒，球迷紛紛猜測這位替補控衛可能挨拐的過程中，也被擊落了牙齒。