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日媒警戒中華隊晉級WBC會內賽：台灣將是日本武士一大強敵！

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊昨晚在關鍵戰役6：3擊敗西班牙，確定連續晉級2026年WBC正賽。由於台灣進入會內賽之後，預賽高機率被分在日本東京，屆時將交手日本武士隊，日媒警戒直指，「台灣將是日本武士的一大強敵。」

日媒撰文報導，台灣雖然在去年世界12強賽中奪冠，但22日對西班牙的比賽中以5-12慘敗。資格賽中以1勝2敗排名第三，而昨役對戰2勝1敗、排名第二的西班牙隊，是爭奪最後一個晉級名額的關鍵之戰。

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比賽從一開始就進入了激烈的攻防戰，台灣以3比2領先進入第六局。西班牙致命失誤，無人出局二壘的情況下，西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）連兩球傳球失誤，讓台灣成功擴大領先至5比2。

台灣球迷為此爆發出熱烈的歡呼聲和掌聲，整個球場的氣氛瞬間升溫。然而，恩卡納西昂跪倒在場，因為連續的失誤讓他無法抑制內心的失落，眼中含淚仰望著天空。

台灣在過去五屆經典賽中，最好成績僅晉級到第二輪，日媒表示，但台灣在去年世界12強決賽中擊敗了日本武士隊、首次奪冠，「2026年的WBC中，台灣隊可能成為日本隊的強勁對手。」預料將對日本武士等強隊造成不小的威脅。

關鍵字： 棒球中華隊台灣WBC日本WBC資格賽CT

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