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太離譜！中華隊轟進WBC「後勤卻出包」　防護員、訓練員被消失

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊順利拿到2026年世界棒球經典賽（WBC）資格賽門票，卻也爆出嚴重的後勤支援疏失。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）資格賽成功晉級，擊敗西班牙取得正賽門票。然而，在這場勝利背後，卻發生嚴重的後勤支援疏失。中華職棒聯盟（CPBL）錯估規則，在提交證件名單時，未將防護員、訓練員與情蒐人員列入，導致關鍵人員因無證件遭大聯盟（MLB）驅離場地，讓中華隊只能仰賴MLB派遣的1名外籍防護員支援。

根據WBC資格賽的規定，每支球隊的證件額度僅有39張，其中28張分配給球員，剩餘的11張由代表隊自行分配，通常涵蓋教練團、情蒐與醫療人員等關鍵角色。然而，中華隊在名單配置時，未將防護員列入持證名單，導致比賽期間球員若受傷或身體不適，無法獲得即時的專屬醫療支援，只能依賴MLB統一派遣的防護員。

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然而，該防護員需同時支援多支球隊，無法針對中華隊球員的需求提供完整的治療與恢復計畫，使選手的健康管理與賽後恢復受到影響。相較之下，尼加拉瓜與西班牙隊在相同的證件限制下，仍優先安排隨隊防護員，確保球員的健康管理萬無一失，這也讓外界開始關注中華隊後勤決策的合理性。

除了防護員未能隨隊進場外，中華隊此次未將訓練員列入證件名單，導致球員在賽前、賽中無法獲得專業指導來熱身與維持手感。

訓練員的角色不僅在於賽前熱身，也負責場上選手的即時調整與賽後恢復，確保選手能維持最佳狀態，應對長時間比賽的體能挑戰。然而，這次WBC資格賽期間，中華隊選手必須自行調整身體狀態，缺乏專業的訓練輔助，恐影響臨場表現。

此外，由於情蒐人員未獲得工作證，導致教練團在比賽期間無法即時掌握對手換人狀況與戰術變化，影響場上應變決策。

國際賽場上，對手換投或戰術調整可能瞬間改變比賽局勢，情蒐人員的主要職責就是透過即時分析，提供教練團最新情報，協助戰術應變。然而，這次比賽中，中華隊缺乏即時數據支援，使教練團在比賽中的應變能力受到限制，無法像其他隊伍一樣，迅速根據對手調整策略。

據了解，中華職棒聯盟在名單配置時，疑因基於比賽地點在台灣，認為後勤人員可於場外支援，然而因MLB的場內管理規範，導致關鍵人員未能順利進場。

中華隊此次順利晉級WBC正賽，展現了堅強的比賽實力，但後勤人員的配置仍值得檢討。對比其他隊伍，如尼加拉瓜與西班牙隊，他們在相同的證件限制下仍設法優先配置防護員與情蒐人員，以確保球員健康與比賽準備，這或許是中華隊未來可以參考的方向。

國際賽事中，防護員、訓練員與情蒐人員應為標準配置，隨著2026年WBC正賽的到來，如何完善後勤支援體系，讓球員無後顧之憂地應戰，將是球隊管理層亟需思考的問題。

關鍵字： WBCQ棒球中華隊防護員疏失經典賽

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