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陳偉殷宣布退休：再見了，我的投手丘　告別20年職業生涯

▲▼世界12強棒球賽，陳偉殷受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲陳偉殷。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

台灣棒球名將陳偉殷今日透過個人社群媒體正式宣布退休，結束長達20年的職業生涯。這位曾在美國大聯盟和日本職棒馳騁的左投，以真摯的告別信向球迷道別，分享了他做出這個艱難決定的心路歷程。

陳偉殷在聲明中表示：「身為職業球員，傷痛與疲憊從來不是最難熬的部分。真正的挑戰，是誠實地面對那個不再是巔峰的自己。」他透露，在與身體長期對抗後，終於向太太表明：「我的身體已經到極限了，我想是時候退休了。」
家人支持是最溫暖的力量

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陳偉殷在告別信中分享了家人對他退休決定的反應。太太以幽默回應，「可是我還沒準備好要每天都見到你！」讓緊張的氣氛輕鬆了些。而小兒子得知父親即將退休的消息時，則表示，「我不想知道，我只知道今天比明天好......因為明天就更接近爸爸退休了。」這段童言讓陳偉殷深受觸動。

▲▼2019.04.10 陳偉殷中繼狂掉10分。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲陳偉殷效力馬林魚時期曾與鈴木一朗共同奮戰。（圖／達志影像／美聯社）

陳偉殷的職業生涯始於日本中日龍，之後成功挑戰美國大聯盟，先後效力於巴爾的摩金鶯和邁阿密馬林魚。在大聯盟期間，他曾與日本傳奇球星鈴木一朗同隊。後來他又轉戰西雅圖水手、日本千葉羅德，最後在阪神虎結束職業生涯。

在告別信中，陳偉殷特別感謝每一支給予他機會的球隊，以及生涯中指導過他的教練們，包括啟蒙教練涂玉光、美國大聯盟的Buck Showalter總教練等多位貴人。

「謝謝你，棒球，讓一個來自台灣高雄鄉下的孩子，有機會站上世界舞台，實現夢想。」陳偉殷在告別信的最後寫道。這位台灣棒球史上少數能在美日兩大頂級聯盟都有出色表現的投手，用20年的堅持與拚搏，為台灣棒球樹立了重要標竿。

他在告別信最後寫下：「再見了，我的投手丘。」為這段精彩的棒球人生畫下句點。
 

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