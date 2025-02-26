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失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光　才吸引韓職球探目光

▲▼西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）。（圖／翻攝X／@WBCBaseball）

▲西班牙隊三壘手恩卡納西昂連續失誤毀了晉級機會。（圖／翻攝X／@WBCBaseball）

記者游郁香／綜合報導

西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）可說是本屆經典賽資格賽最悲劇的人物，儘管他整個賽會打擊率高達3成57，卻在一戰定生死的附加賽連續出現2次致命失誤，送給中華隊2分，讓他當場崩潰痛哭。值得一提的是，前幾天他才吸引韓國職棒球探的目光，卻在關鍵戰役釀下大禍。

現年25歲的恩卡納西昂是西班牙2023年歐錦賽冠軍成員，更是該屆賽事的MVP，不過他實際上來自多明尼加，並沒有在美國職棒體系打球的資歷，他2022年在西班牙聯賽初登場，效力於特內里費島馬林魚隊，該年他以0.490的打擊率助球隊奪得聯賽冠軍，守備率達9成65。

恩卡納西昂去年轉戰義大利甲級聯賽，替帕爾馬效力，出賽28場，累積97個打席，繳出打擊率0.329、上壘率0.412、長打率0.439，OPS達0.851，展現穩定的攻擊火力。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

▲宋晟睿短打戰術擾亂西班牙守備。（圖／記者李毓康攝）

值得一提的是，恩卡納西昂首戰對中華隊時，5打數3安打，當時經典賽資格賽官方記者斯普拉德林（Shawn Spradling）曾轉述來台轉播的美國主播莫恩（Tyler Maun）的消息，稱一名韓職球探幾天前曾聯繫莫恩，詢問關於恩卡納西昂的資訊。

恩卡納西昂昨晚在附加賽3個打數擊出1支安打，沒有打點與得分，但選到1次四壞球保送，沒有吞下三振，不過他6局上意外連續2次暴傳，送給中華隊2分，讓中華隊將比分拉開到5比2，成了整場比賽的轉折點，他當場崩潰痛哭，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）看了很不捨。

克萊爾說，「我還以為我的電腦當機了！恩卡納西昂在三壘上已經忍不住落淚，這畫面真的讓人心碎。」

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