失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光　才吸引韓職球探目光

▲西班牙隊三壘手恩卡納西昂連續失誤毀了晉級機會。(圖/翻攝X/@WBCBaseball)

記者游郁香/綜合報導

西班牙三壘手恩卡納西昂(Wander Encarnación)可說是本屆經典賽資格賽最悲劇的人物,儘管他整個賽會打擊率高達3成57,卻在一戰定生死的附加賽連續出現2次致命失誤,送給中華隊2分,讓他當場崩潰痛哭。值得一提的是,前幾天他才吸引韓國職棒球探的目光,卻在關鍵戰役釀下大禍。

Team Chinese Taipei adds to their lead after back-to-back errors by Team Spain. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/JPYmOs6wrM

現年25歲的恩卡納西昂是西班牙2023年歐錦賽冠軍成員,更是該屆賽事的MVP,不過他實際上來自多明尼加,並沒有在美國職棒體系打球的資歷,他2022年在西班牙聯賽初登場,效力於特內里費島馬林魚隊,該年他以0.490的打擊率助球隊奪得聯賽冠軍,守備率達9成65。

恩卡納西昂去年轉戰義大利甲級聯賽,替帕爾馬效力,出賽28場,累積97個打席,繳出打擊率0.329、上壘率0.412、長打率0.439,OPS達0.851,展現穩定的攻擊火力。

▲宋晟睿短打戰術擾亂西班牙守備。(圖/記者李毓康攝)

值得一提的是,恩卡納西昂首戰對中華隊時,5打數3安打,當時經典賽資格賽官方記者斯普拉德林(Shawn Spradling)曾轉述來台轉播的美國主播莫恩(Tyler Maun)的消息,稱一名韓職球探幾天前曾聯繫莫恩,詢問關於恩卡納西昂的資訊。

Tyler Maun just said on broadcast that a KBO scout reached out to him yesterday about Wander Encarnacion ????pic.twitter.com/M95wBloSS1 https://t.co/MytimrY0Sm