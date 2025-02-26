後勤孤軍...資格賽證件39張的難題：中華隊防護團隊竟缺席

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽，這次陣容僅有2位行政人員，包括統籌經理楊士霈（最右一）。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊成功晉級2026世界棒球經典賽，但這次團隊面臨嚴格的現實挑戰，包括證件配額限制導致後勤團隊不完善，影響防護員、心理師無法到場協助，連基本行政人員也捉襟見肘。這些關鍵支援人力配置問題亟待解決，以確保未來國際賽事能有更完整的團隊後盾。

據大聯盟規定，各球隊配置證件為39張，扣除28名球員，剩餘11張由球團各自分砲，而中華隊帶了9名教練，進一步壓縮了後勤人員的空間。

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事實上，大聯盟在本次資格賽為各隊提供了一名防護員和一名隊醫，並不計入39張證件限額內，不過也有其他外隊在剩餘11張證件中，安排了自家防護團隊人員，以確保球員獲得最適切的照護。

但中華隊這次不僅沒有防護員，甚至沒有新聞官及完整行政團隊。所有行政工作僅由兩人負責，其中包括一名具備翻譯能力的國際組人員，以及廣受討論的統籌經理楊士霈。

轉播畫面中頻繁出現的楊士霈，可以看到他時常站在休息室與球員擊掌，中華隊有攻勢時，也會幫忙掛項鍊、拿籤筒，一同慶祝。具聯盟不具名人士指出，由於行政團隊只有2張證件，楊士霈他等同於「所有後勤的橋樑」，必須協助情蒐人員傳遞相關資料給教練團。

另外，外界討論情蒐人員也無法進場，僅能坐在觀眾席與先前12強賽能即時「點飲料」（立即調閱分析資料進行戰術調整）的做法不同，本次資格賽規定明確禁止在休息區使用任何電子設備。不過聯盟工作人員表示，情蒐工作通常在賽前就已完成80%至90%，剩餘就是臨場應變。

本次資格賽規定是否較往年更加嚴格？事實上，上屆經典賽的官方規定與本屆相同，但情況卻大不相同。據圈內人士透露，上屆經典賽在台中洲際棒球場舉辦時，實際場地管制遠較寬鬆，相關人員進出較有彈性，因此未曾浮現類似困境。

反觀本次在台北大巨蛋的賽事，國際賽事標準嚴格執行，場地管控更為嚴密，使得後勤團隊不完整的問題被赤裸裸地凸顯出來。

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）