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還中華隊公道！球迷挖出洪總16年前「痛心一席話」：先知總是寂寞

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲2026世界棒球經典賽資格賽25日落幕，中華隊成功拿下前進正賽的門票。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

中華棒球隊去年勇奪世界12強冠軍，而在此次2026世界棒球經典賽資格賽改用另一套陣容，除了隊長陳傑憲以外所有成員大洗牌，最終驚險晉級，取得正賽門票。對此，有網友也挖出台鋼總教練洪一中16年前的一席話，直言「紅中（洪一中）應該現在很欣慰，棒球環境正在逐漸改善中」。

一名網友在社群平台Threads分享一段16年前的畫面，當年中華隊在2008年北京奧運、2009世界棒球經典賽中，2度敗給中國隊，不僅對中華隊帶來沉重打擊，也讓當時的不少球迷痛批，中華隊少了彭政閔、王建民、陳金鋒等明星球員，就是吞下敗仗的主因。

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對此，洪一中當時受訪激動表示，問題並不在球員，而是在整個環境，「你們怎麼會在意陳金鋒沒有比賽？怎會去在意林智勝、王建民沒有代表這個國家，應該去探討為什麼沒有他們，台灣就不行？這代表我們台灣整體的棒球環境是不好的、不平均的，只要靠這幾個」。不過此番言論一出，在當年也受到不少輿論抨擊。

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時至今日，中華隊終於不在倚賴少數球星，靠著不同陣容分別拿下世界12強冠軍、經典賽門票，也讓原PO感嘆，「紅中應該現在很欣慰，棒球環境正在逐漸改善中。」

畫面曝光後，許多網友也紛紛表示「所以今年看到我們能派兩隊完全不同陣容，去打這種頂級賽事，真的很感動，代表中職真的進步」、「洪中觀念真的走的很前面！美日職都是可以隨便組好幾套明星陣容出來，台灣今年真的進步很多，以前想都不敢想」、「當年他說這些話的時候被罵的很慘，先知總是寂寞的」。

▼台鋼總教練洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

▲▼ 洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 中華隊棒球洪一中經典賽棒球環境

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