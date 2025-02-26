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陳傑憲新約1.6億奪「中職最大張」　獅：大方向已獲口頭同意

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

▲統一獅與陳傑憲談約，已有共識。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅今公布部分球員合約，外界關注的陳傑憲談約進度，球團透露，已於數週前提供了合約，其總值超過1.6億以上，就等對方點頭。對此所屬經紀人蔡渝翔僅表示，現階段不予回應。

陳傑憲上季月薪高達65萬，去年球季結束後合約到期，下一張合約備受關注。球團今指出，已開出合約總值達1.6億以上給對方，「期待傑憲可以盡快回應，以全心備戰接下來的新球季。」

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據悉，統一獅開出的條件為10年至少1.6億。雙方針對合約是以純球員身份方向討論，並未附帶教練約。

由於這是一份長達10年的大約，雙方都格外謹慎，仍有些小細節需要協商。領隊蘇泰安表示，在經典賽資格賽開打前夕，其實已經有獲得陳傑憲口頭回應，對於同意整份合約的大方向，但就細節部分，這段時間還需要確認。

在尚未完全確認就先公布進度，獅隊主要是考量到想要先公布其他球員的合約，因為其他選手都已經談妥，希望能盡快公告，加上外界相當關注陳傑憲合約，也在今天的新聞稿透露進度。

蘇泰安強調，球團相當尊重陳傑憲，待他完全同意之後才會正式公佈合約內容。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 統一獅合約進度曝光！陳傑憲天價續留？ （圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 統一獅陳傑憲合約球團球季WBC資格賽CT

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