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統一獅調薪結果出爐！陳傑憲1.6億大約等回應　6將簽複數年約

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年統一7-ELEVEN獅主場開幕戰3月30日於台南棒球場開打，目前球隊進入春訓第二階段以賽代訓，每位選手積極備戰新球季，2025年統一7-ELEVEN獅薪資談約大致底定，陳韻文、潘傑楷、林安可、邱智呈、陳重羽、陳重廷均獲得複數年約肯定，且郭俊麟、許哲晏、林詔恩、林佳瑋、辛俊昇、陳聖平及柯育民表現顯著成長，球隊予以加薪肯定。

陳韻文，2024年出賽39場，2勝4敗4中繼10次救援成功，投球局數33.1局，三振36次，防禦率4.59，季中一度狀況不理想，後來經過調整後恢復水準，季後賽表現也十分穩定，今年底投入ＦＡ自由市場，球隊予以簽訂五年複數年約，平均月薪75萬，激勵獎金300萬，合約總值為4800萬。

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潘傑楷，2024年出賽102場，安打94，打擊率2成83，打點48，且去年12強賽事入選國家代表隊，繳出亮眼攻守成績，各項數據表現優異，球隊予以簽訂2年複數年約，2025年月薪42萬，2026年月薪46萬，加薪75%，合約總值1056萬。

林安可，2024年出賽118場，安打105，全壘打20，打點93，打擊率2成57，兇猛長打砲火成為獅隊攻擊重心，各項數據表現優異，球隊予以簽訂3年複數年約，2025年月薪56萬，2026年月薪60萬，2027年月薪64萬，加薪21.7%，合約總值2160萬。

邱智呈，2024年出賽118場，安打145，打點63，打擊率3成26，適時頂替蘇智傑受傷缺陣戰力，各項好表現拿下中職安打王及最佳十人外野獎項，每年持續進步蛻變，球隊予以肯定簽下2年複數年約，2025年月薪44萬，2026年月薪48萬，加薪69.23%，合約總值1104萬。

陳重羽，2024年出賽84場，安打66，打擊率2成68，例行賽扛下獅隊主戰捕手，賽事中在投手引導及配球部分更趨穩定，無論攻守方便都有明顯蛻變進步，球隊予以肯定簽訂2年複數年約，2025年月薪36萬，2026年月薪40萬，加薪50％，合約總值912萬。

陳重廷，2024年出賽111場，安打89，打點39，打擊率2成46，主要擔任獅隊二壘手、守備穩定性也顯著成長，守備率0.979，球隊予以肯定其進步，簽訂2年複數年約，2025年月薪32萬，2026年月薪34萬，加薪39.13%，合約總值792萬。

除上述選手獲得複數年約外，郭俊麟2025年月薪36萬，調薪12.5%、許哲晏2025年月薪14.5萬，調薪107%、林詔恩2025年月薪15萬，調薪66.7%、林佳緯2025年月薪15萬，調薪200%、辛俊昇2025年月薪10萬，調薪100%、陳聖平2025年月薪31萬，調薪6.9%及柯育民2025年月薪11萬，調薪22.2%。

關於陳傑憲的新合約，球團已於數週前提供了合約，其總值超過1.6億以上，目前經典賽資格賽已經順利結束，球團也期待傑憲可以盡快的回應，以全心備戰接下來的新球季。

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